Ακόμα πιο σκληρά μέτρα με πρόσχημα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κορονοϊού στο Πεκίνο. Οι αρχές της κινεζικής πρωτεύουσας επιβάλλει κυρώσεις και εκδίδει αυστηρότατες προειδοποιήσεις.

Στοχεύοντας στη μηδενική μετάδοση του κορονοϊού εντός της κοινότητας, το Πεκίνο επιβάλλει κυρώσεις σε χώρους εργασίας που παραβιάζουν τους κανόνες ή παρακάμπτουν τους περιορισμούς, καλώντας τους κατοίκους να παρακολουθούν τις μετακινήσεις των ιδίων και των συμπολιτών τους!

Από τα τέλη Απριλίου, η πόλη των 22 εκατ. κατοίκων έχει βρεθεί αντιμέτωπη με δεκάδες νέα κρούσματα ανά ημέρα. Ενώ αυτά καταγράφονται κυρίως σε περιοχές καραντίνας, κάποια έχουν εντοπιστεί στην κοινότητα, αποτυπώνοντας την υψηλή μεταδοτικότητα της παραλλαγής Όμικρον και τις προκλήσεις που θέτουν στις αυστηρότερες παγκοσμίως πολιτικές περιορισμού της πανδημίας.

Η κινεζική πρωτεύουσα κατέγραψε 51 νέα κρούσματα COVID-19 τοπικής μετάδοσης κατά το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του Κέντρου για την Πρόληψη και τον Ελεγχο Νόσων στο Πεκίνο, ο Λιου Σιαοφένγκ. Η πόλη μετρά συνολικά 1.642 μολύνσεις COVID από τις 22 Απριλίου, δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου.

Με τη Σανγκάη, το επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της Κίνας, και πολλές άλλες μεγάλες πόλεις να τίθενται επίσης υπό μερικό lockdown ή άλλους περιορισμούς, η προσέγγιση της μηδενικής COVID παραμένει ο στόχος της κυβέρνησης παρά τη ζημιά που έχει προκαλέσει στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Αυτή την εβδομάδα, το Πεκίνο επέτεινε τις προσπάθειες για επιβολή καραντίνας και εφάρμοσε περιοριστικά μέτρα για την προσέλευση στην εργασία, με περισσότερες περιοχές να εκδίδουν οδηγίες για τηλεργασία.

Κάποιοι χώροι εργασίας έχουν αγνοήσει τις πολιτικές πρόληψης της COVID, ανέφερε σε σχόλιό του το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, και δεν ελέγχουν την κατάσταση υγείας των εργαζομένων τους, δίνοντας χώρο στον ιό να εξαπλωθεί. «Και από το πιο μικρό κενό μπορεί να φυσήξει ένας δυνατός άνεμος», σύμφωνα με σχόλιο του πρακτορείου.

