Απρόσκλητος “πελάτης” ο κορονοϊός στα μπαρ και για το λόγο αυτό μία καλή ιδέα είναι και η θερμομέτρηση στις εισόδους των νυχτερινών κέντρων.

Καθώς ο κορονοϊός έχει τον τρόπο του να… “τρυπώνει”, ο επιδημιολόγος του Πανεπιστημίου της Λειψίας Μαρκ Σολτς προτείνει και τη μέτρηση της θερμοκρασίας στις πόρτες των μπαρ. Ο Σολτς δεν εκπλήσσεται από το γεγονός ότι υπήρξαν πρόσφατα αρκετά κρούσματα Covid – 19 σε μια περιοχή του Αμβούργου με πολλά μπαρ και προτείνει μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος και τη μέτρηση της θερμοκρασίας στις εισόδους τους.

Μια ομάδα εργασίας γύρω από τον καθηγητή Μαρκ Σολτς διεξάγει έρευνες για τις λοιμώξεις εδώ και 15 χρόνια και τώρα φυσικά και για τον κορονοϊό.

“Για μένα τα κρούσματα στο Αμβούργο δεν είναι κάτι απροσδόκητο, καθώς οι κανόνες του πρωτοκόλλου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού δεν τηρούνται ιδίως στη νυχτερινή ζωή”, είπε στην ελβετική ηλεκτρονική πύλη ειδήσεων “Watson”.

