Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών εξέδωσαν σήμερα οδηγίες στις οποίες επισημαίνεται ότι τα κολέγια θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν από τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν στις ΗΠΑ.

Το Χρηματιστήριο της Wall Street καταρρέει αναγκάζοντας τις αρχές ακόμη και να διακόψουν για κάμποση ώρα την συνεδρίαση για να περιορίσουν τις απώλειες.

Τα κρούσματα από τον κορονοϊό αυξάνονται: Μόνο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης καταγράφηκαν 142 από 105 την προηγούμενη μέρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της, Άντριου Κουόμο.

Ωστόσο για τον Τραμπ είναι όλα ρόδινα. “Πέρυσι 37.000 Αμερικανοί πέθαναν από την απλή γρίπη. Έχει κατά μέσο όρο από 27.000 ως 70.000 ανά έτος. Τίποτα δεν έκλεισε, η ζωή και η οικονομία συνεχίζονται”, έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!