Κορονοϊός – «Βράζει» η Βρετανία: Νέο ρεκόρ θανάτων σε 24 ώρες

Ο κορονοϊός εξακολουθεί να σαρώνει στη Βρετανία. Η χώρα κατέγραψε νέο υψηλό ρεκόρ σε αριθμό ημερήσιων θανάτων σήμερα, Τρίτη (19.01.2021).

Ο κορονοϊός σκορπά τον τρόμο στη Βρετανία, όπου σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης, 1.610 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συγκριτικά με τους 599 θανάτους που καταγράφηκαν χθες, Δευτέρα (18.01.2021).

Πάντως, μετά από κάθε Σαββατοκύριακο παρατηρείται συχνά καθυστέρηση στην υποβολή αναφορών για νέους θανάτους εξαιτίας του Covid19 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

BREAKING: A further 1,610 people have died within 28 days of testing positive for COVID-19 – the highest number of UK deaths recorded on a single day since the outbreak began https://t.co/jCkRQivHSx