Με την μετάλλαξη Δέλτα να επελαύνει σε όλο τον πλανήτη και τα κρούσματα κορονοϊού να καταγράφουν και πάλι αύξηση, πολύ πιθανό – ακόμα και αν είμαστε εμβολισμένοι – να συνεχίσουμε να τηρούμε κάποια μέτρα προστασίας. Ένα από αυτά σίγουρα θα είναι η χρήση μάσκας.

Τα παραπάνω άλλωστε επιβεβαιώνονται και από τις πρόσφατες δηλώσεις του δρ Άντονι Φάουτσι, κορυφαίου υγειονομικού αξιωματούχου των ΗΠΑ και ειδικού στις μολυσματικές νόσους. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι, όπως δήλωσε την Κυριακή στο CNN, σκέφτονται να επαναφέρουν τη χρήση μάσκας, ακόμα και για τους εμβολιασμένους. «Το ενδεχόμενο εξετάζεται σοβαρά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άντονι Φάουτσι, σημειώνοντας παράλληλα ότι κάθε Πολιτεία θα μπορούσε να πάρει αποφάσεις με βάση τις οδηγίες των CDC.

