Εισβολή στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο έκανε ομάδα νεαρών Κούρδων πετώντας τρικάκια στην αίθουσα της ολομέλειας και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Οτσαλάν.

Οι Κούρδοι ανέβηκαν στα θεωρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα ζητώντας την απελευθέρωση του ηγέτη του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, άνοιξαν πανό και πέταξαν τρικάκια.

LAST MOMENT – #Kurdish Revolutionary Youth disrupts the #EuropeanParliament session demanding the freedom of Rêber APO!



