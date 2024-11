Κούβα: Νέος ισχυρότατος σεισμός 6,8 Ρίχτερ – «Βγήκαμε στους δρόμους, το έδαφος κουνήθηκε πολύ δυνατά»

Δεύτερος ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Κούβα, αργά το απόγευμα της Κυριακής (10.11.2024), μία ώρα μετά τη δόνηση των 5,9 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Μάλιστα, μετά τον δυνατότερο σεισμό των 6,8 Ρίχτερ, αρχικά εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στις νοτιοανατολικές ακτές της Κούβας, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Η ισχυρότερη από τις δύο δονήσεις σημειώθηκε στις 18:49 το απόγευμα της Κυριακής – ώρα Ελλάδας – (11:49 το πρωί τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσαν το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές παντού στην Κούβα, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν θύματα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρει η επίσημη κουβανική εφημερίδα «Granma».

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών στις 17:50 ώρα Ελλάδας (10:50 π.μ. τοπική ώρα).

Στα 14 χιλιόμετρα βρίσκεται το εστιακό βάθος των 6,8 Ρίχτερ και στα 10 χιλιόμετρα των 5,9 R.

