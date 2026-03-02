Κόσμος

Κουβέιτ: Τρία ήταν τα αμερικανικά αεροσκάφη F-15E που έπεσαν – Καταρρίφθηκαν καταλάθος από την αεράμυνα της χώρας

Οι 6 πιλότοι των αεροσκαφών είναι καλά στην υγεία τους
Η στιγμή που πέφτει ένα από τα αμερικανικά αεροσκάφη
Η στιγμή που πέφτει ένα από τα αμερικανικά αεροσκάφη

Τρία ήταν τα αμερικανικά αεροσκάφη F-15E Strike Eagles που πετούσαν για την υποστήριξη της Επιχείρησης Epic Fury και καταρρίφθηκαν σήμερα (02/03/2026) πάνω από το Κουβέιτ. Σύμφωνα με την CENTCOM, αυτά καταρρίφθηκαν καταλάθος από φίλια πυρά του Κουβέιτ και οι 6 πιλότοι είναι ασφαλείς.

Με την CENTCOM να βγάζει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, έγινε γνωστό ότι τα «πολλά αμερικανικά αεροσκάφη» που συνετρίβησαν στο Κουβέιτ ήταν τρία και έπεσαν καθώς η τα συστήματα αεράμυνας του Κουβέιτ τα στόχευσε καταλάθος. Οι επιθέσεις από και προς Ιράν συνεχίζονται και η κατάσταση κλιμακώνεται συνεχώς.

Δείτε εδώ live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση: «Κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών, που περιλάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones, τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ.

Και οι έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των αμυντικών δυνάμεων του Κουβέιτ και την υποστήριξή τους στην εν εξελίξει επιχείρηση.

Η αιτία του περιστατικού διερευνάται. Πρόσθετες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες».

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα στο ίντερνετ δείχνουν αεροσκάφη να πέφτουν από τον ουρανό μέσα στις φλόγες.

Αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιχειρήσεις από διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Μέση Ανατολή προς το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Κουβέιτ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
76
75
60
39
36
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ιράν ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν χθες σε πυρηνικές εγκαταστάσεις – Διαψεύδει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας
«Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ακτινοβολίας πάνω από τα συνήθη επίπεδα σε χώρες που συνορεύουν με το Ιράν», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι
ιραν
Newsit logo
Newsit logo