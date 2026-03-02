Κουβέιτ: Τρία ήταν τα αμερικανικά αεροσκάφη F-15E που έπεσαν – Καταρρίφθηκαν καταλάθος από την αεράμυνα της χώρας

Τρία ήταν τα αμερικανικά αεροσκάφη F-15E Strike Eagles που πετούσαν για την υποστήριξη της Επιχείρησης Epic Fury και καταρρίφθηκαν σήμερα (02/03/2026) πάνω από το Κουβέιτ. Σύμφωνα με την CENTCOM, αυτά καταρρίφθηκαν καταλάθος από φίλια πυρά του Κουβέιτ και οι 6 πιλότοι είναι ασφαλείς.

Με την CENTCOM να βγάζει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, έγινε γνωστό ότι τα «πολλά αμερικανικά αεροσκάφη» που συνετρίβησαν στο Κουβέιτ ήταν τρία και έπεσαν καθώς η τα συστήματα αεράμυνας του Κουβέιτ τα στόχευσε καταλάθος. Οι επιθέσεις από και προς Ιράν συνεχίζονται και η κατάσταση κλιμακώνεται συνεχώς.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση: «Κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών, που περιλάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones, τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ.

Και οι έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια, έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Το Κουβέιτ έχει αναγνωρίσει το περιστατικό και είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των αμυντικών δυνάμεων του Κουβέιτ και την υποστήριξή τους στην εν εξελίξει επιχείρηση.

Η αιτία του περιστατικού διερευνάται. Πρόσθετες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες».

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα στο ίντερνετ δείχνουν αεροσκάφη να πέφτουν από τον ουρανό μέσα στις φλόγες.

Αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιχειρήσεις από διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Μέση Ανατολή προς το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Κουβέιτ.