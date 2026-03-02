Κόσμος

Κουβέιτ: Νέα βίντεο ντοκουμέντα με αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη να συντρίβονται

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ όλα τα μέλη των πληρωμάτων από τα αμερικανικά αεροσκάφη που συνετρίβησαν έχουν επιζήσει
Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους
Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από το Κουβέιτ και δείχνουν Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη να συντρίβονται.

Στο Κουβέιτ έχει σημάνει συναγερμός για τα περιστατικά με τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη με το υπουργείο Άμυνας της χώρας αναφέρει ότι όλα τα μέλη των πληρωμάτων έχουν επιζήσει. Και όλα αυτά την ώρα που η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά.

«Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τα πληρώματα εγκατέλειψαν τα αεροσκάφη και τα μετέφεραν σε νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η κατάστασή τους και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές συντονίστηκαν άμεσα με τις αμερικανικές δυνάμεις σχετικά με τα περιστατικά και «έλαβαν κοινά τεχνικά μέτρα».

 

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής των αεροσκαφών.

 

Βίντεο στο ίντερνετ δείχνουν αεροσκάφη να πέφτουν από τον ουρανό μέσα στις φλόγες. Για ένα από αυτό η ανάλυση του βίντεο από το CNN αναφέρει ότι επρόκειτο για ένα δικινητήριο μαχητικό αεροσκάφος F-15E.

 

Αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιχειρήσεις από διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Μέση Ανατολή προς το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Κουβέιτ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
76
74
39
38
36
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ιράν ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν χθες σε πυρηνικές εγκαταστάσεις – Διαψεύδει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας
«Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ακτινοβολίας πάνω από τα συνήθη επίπεδα σε χώρες που συνορεύουν με το Ιράν», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι
ιραν
Newsit logo
Newsit logo