Κουβέιτ: Νέα βίντεο ντοκουμέντα με αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη να συντρίβονται

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από το Κουβέιτ και δείχνουν Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη να συντρίβονται.

Στο Κουβέιτ έχει σημάνει συναγερμός για τα περιστατικά με τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη με το υπουργείο Άμυνας της χώρας αναφέρει ότι όλα τα μέλη των πληρωμάτων έχουν επιζήσει. Και όλα αυτά την ώρα που η Μέση Ανατολή έχει πάρει φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τα πληρώματα εγκατέλειψαν τα αεροσκάφη και τα μετέφεραν σε νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η κατάστασή τους και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές συντονίστηκαν άμεσα με τις αμερικανικές δυνάμεις σχετικά με τα περιστατικά και «έλαβαν κοινά τεχνικά μέτρα».

BREAKING: Another U.S. aircraft reportedly downed over Kuwait. pic.twitter.com/LsfakeD0y2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 2, 2026

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής των αεροσκαφών.

Footage of another US fighter jet shot down pic.twitter.com/wI54RPXCO8 — War Monitor Clips (@WarMonitorClips) March 2, 2026

Βίντεο στο ίντερνετ δείχνουν αεροσκάφη να πέφτουν από τον ουρανό μέσα στις φλόγες. Για ένα από αυτό η ανάλυση του βίντεο από το CNN αναφέρει ότι επρόκειτο για ένα δικινητήριο μαχητικό αεροσκάφος F-15E.

BREAKING: American warplane crashes over Kuwait pic.twitter.com/9OOmZp9tpm — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 2, 2026

Footage shows an F-15 crashing west of Al Jahra, Kuwait. Cause (malfunction vs. shoot-down) is currently unknown. Both pilots apppear to have ejected and survived. Geolocated the crash site geolocated to west of Al Jahra in Kuwait (see tweets below). pic.twitter.com/KXR9NAFhqg — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 2, 2026

Αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιχειρήσεις από διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Μέση Ανατολή προς το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Κουβέιτ.