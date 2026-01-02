Κόσμος

Κραν Μοντανά: Ανακρίθηκαν οι δύο Γάλλοι μάνατζερ του μπαρ Le Constellation – Προς το παρόν δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες

40 νεκροί και 119 τραυματίες ο επίσημος απολογισμός της τραγωδίας από τις ελβετικές Αρχές
To δημοφιλές μπαρ Constellation στο Κραν Μοντανά
To δημοφιλές μπαρ Constellation στο Κραν Μοντανά / Police Cantonale Valaisanne via AP

Ανακρίθηκαν σήμερα (02.01.2025) οι δύο Γάλλοι μάνατζερ του μπαρ Le Constellation που καταστράφηκε από τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, δήλωσε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ.

Πηγές δήλωσαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ιδιοκτήτες του Le Constellation στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία είναι ένα ζευγάρι Γάλλων από την Κορσική.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν, η Πιού τόνισε ότι πολλά άτομα ανακρίθηκαν για την τραγωδία την παραμονή Πρωτοχρονιάς και ότι έχουν διεξαχθεί έρευνες στο σημείο.

Η μία εκ των ιδιοκτητών του μπαρ στην Ελβερτία όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία
«Μεταξύ των ανακριθέντων ήταν οι δύο Γάλλοι μάνατζερ και ορισμένοι επιζήσαντες», εξήγησε η Πιού.

Η γενική εισαγγελέας είπε ότι οι δύο Γάλλοι ανακρίθηκαν «ως άτομα που κλήθηκαν να παράσχουν πληροφορίες». «Προς το παρόν, δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ποινική ευθύνη», σημείωσε.

Αυτές οι ανακρίσεις βοήθησαν στη σύνταξη καταλόγων με τα άτομα που ήταν παρόντα εκείνο το βράδυ και επίσης «βοήθησαν να δοθούν εξηγήσεις για την εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου, τις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν και τη χωρητικότητα του χώρου», πρόσθεσε η Πιού.

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι το επόμενο στάδιο της έρευνας θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα «στις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μπαρ, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τις άδειες λειτουργίας, τα μέτρα ασφαλείας» και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς πυρασφάλειας.

Από την πλευρά του, μιλώντας στο δίκτυο RTL, ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ ανέφερε ότι το «κτίριο ήταν εξοπλισμένο με έξοδο κινδύνου».

«Αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι σε περίπτωση γενικευμένης πυρκαγιάς (…), μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ίσως ελάχιστοι άνθρωποι βρήκαν αυτήν την έξοδο», είπε.

Ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες, 40 οι νεκροί λένε οι ελβετικές Αρχές

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν κεριά – βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο φιαλών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας Πιού.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

Οι εθνικότητες 14 από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται.

«Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε παράλληλα ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

