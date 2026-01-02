Η φωτιά στο Κραν Μοντανά ξεκίνησε από βεγγαλικά πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, λένε οι ελβετικές αρχές

Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν και επισήμως ότι η αιτία της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation στο θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ήταν τα βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία ακούμπησαν σχεδόν στο ταβάνι. Η φωτιά που προκλήθηκε οδήγησε στον θάνατο 40 ατόμων και τον τραυματισμό 119.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σήμερα (02.01.2025) οι αρχές στην Ελβετία, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Beatrice Pilloud δήλωσε ότι η «φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία μετακινήθηκαν πολύ κοντά στο ταβάνι. Από εκεί, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι έχουν συλλεχθεί αρκετά βίντεο από το περιστατικό στο μπαρ του Κραν Μοντανά.

Οι εθνικότητες των τραυματιών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (02.01.2025), οι τραυματίες από την πυρκαγιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ανέρχονται συνολικά σε 119 άτομα, εκ των οποίων οι 113 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί επισήμως.

Από αυτούς, 71 είναι Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, ένας Βόσνιος, ένας Βέλγος, ένας από Λουξεμβούργο, ένας Πολωνός και ένας Πορτογάλος, ενώ για 14 τραυματίες η υπηκοότητα δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται.

«Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε παράλληλα ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

Σε κρίσιμη κατάσταση τουλάχιστον 80 από τους τραυματίες

Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες – στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά – από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά είναι τόσο σοβαρά που Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)… περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Γάλλοι στρατιωτικοί γιατροί μεταβαίνουν στο Κραν Μοντανά για να βοηθήσουν τους εγκαυματίες

Μια ομάδα Γάλλων στρατιωτικών γιατρών μεταβαίνει στην Ελβετία για μια «αποστολή εκτίμησης των εγκαυματιών» ενόψει της μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, μετά τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ του Κραν Μοντανά, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από έναν πλαστικό χειρουργό, έναν αναισθησιολόγο και μια ειδικευμένη νοσηλεύτρια, καθώς και από έναν γιατρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αναμένεται να φτάσει στην Ελβετία νωρίς το απόγευμα και «θα παραμείνει για πολλές ημέρες, ώστε να στηρίξει το έργο των ελβετικών υγειονομικών αρχών».

Στη Γαλλία, τα τμήματα εγκαυμάτων της Υπηρεσίας Υγείας του στρατού έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ιδίως τα στρατιωτικά νοσοκομεία του Περσί, κοντά στο Παρίσι και της Σεντ-Αν στην Τουλόν. Συνεργάζονται στενά με το υπουργείο Υγείας ώστε να γίνει ο κατάλληλος καταμερισμός των τραυματιών, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Τρεις από τους τραυματίες, δύο Γάλλοι και ένας Ελβετός, μεταφέρθηκαν το πρωί στη Λιόν και το Παρίσι.

Οι ελβετικές αρχές ζήτησαν από τη Γαλλία να παραλάβει άλλους οκτώ τραυματίες, όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.