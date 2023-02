Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε κτίριο προσωρινής στέγασης εργατών κατασκευαστικών έργων στην Σεβαστούπολη, στην χερσόνησο της Κριμαίας, ύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η φωτιά ξέσπασε στη διάρκεια της νύχτας στο κτίριο που βρίσκεται στα περίχωρα της Σεβαστούπολης, και οφειλόταν σε βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής συσκευής.

Η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία την χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία αναγνωρίζεται ως έδαφος της Ουκρανίας από τις περισσότερες χώρες, το 2014. Το Κίεβο έχει πει ότι σχεδιάζει την ανάκτησή της με τη βία.

Ο Μιχαήλ Ραζνοζάγεφ, ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης, δήλωσε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε διώροφη εστία που στεγάζει εργάτες της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Ταβρίντα, νέας οδικής αρτηρίας που συνδέει την Σεβαστούπολη και την Συμφερούπολη, στην χερσόνησο της Κριμαίας.

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, συνολικά 185 άνθρωποι βρίσκονταν στο μικρό διώροφο κτίριο, μετέδωσε παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, η οποία διερευνά σημαντικές υποθέσεις εγκλημάτων, ανακοίνωσε ότι άρχισε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς και ότι οι ερευνητές της εργάζονται στο σημείο.

Η πυρκαγιά είχε σβηστεί σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε επίσης ο Ραζνοζάγεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο εργάτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

