Κρήτη: Σορός άνδρα ξεβράστηκε σε παραλία στην Παλαιόχωρα

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε σε παραλία στα νοτιοδυτικά της Κρήτης, με τις αρχές να υποψιάζονται ότι συνδέεται με το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Γαύδου στις 12 Νοεμβρίου
Το πτώμα του άνδρα που βρέθηκε στην ακτή
Το πτώμα του άνδρα που βρέθηκε στην ακτή / Πηγή: Kriti360

Η θάλασσα ξέβρασε το μεσημέρι της Πέμπτης (20.11.2025) τη σορό ενός άνδρα στην παραλία Ανύδροι, στον δήμο Καντάνου-Σελίνου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kriti360.gr, η σορός εντοπίστηκε τυχαία από περιπατητές, οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της τοπικής Πολιτικής Προστασίας για να αποκλείσουν την περιοχή στη Κρήτη.

Η σορός, που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, εκτιμάται ότι πιθανόν ανήκει σε έναν από τους μετανάστες που αγνοούνται μετά το ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Γαύδου στις 12 Νοεμβρίου.

Οι ερευνητές θεωρούν αυτό το ενδεχόμενο «πολύ πιθανό» με βάση τις συνθήκες και τα θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή.

Η σορός έχει περισυλλεγεί και μεταφέρθηκε για αναγνώριση από τις αρμόδιες αρχές.

