Όλα τα μέτρα που είχαν ληφθεί στη Νέα Ζηλανδία κατά του κορονοϊού θα αρθούν από την Τρίτη, εκτός από τους περιορισμούς στα σύνορα. Αυτό ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν, αφού οι αρχές θεωρούν ότι ο κορονοϊός αποτελεί παρελθόν για τη χώρα.

Από τα μεσάνυχτα, η Νέα Ζηλανδία θα περάσει σε επίπεδο συναγερμού 1, ανακοίνωσε η Άρντερν σε συνέντευξη Τύπου.

Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες και οι ιδιωτικές εκδηλώσεις μπορούν πλέον να διεξάγονται χωρίς περιορισμούς, οι τομείς των λιανικών πωλήσεων και της φιλοξενίας μπορούν να λειτουργούν κανονικά και όλες οι δημόσιες μεταφορές μπορούν να ξαναρχίσουν.

“Είμαστε πεπεισμένοι ότι σταματήσαμε τη διασπορά του ιού για τώρα” είπε η Άρντερν, προειδοποιώντας πάντως ότι είναι σίγουρο πως θα υπάρξουν και στο μέλλον κρούσματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα απέτυχε. Είναι η πραγματικότητα του ιού, όπως είπε.

