H δημοσιογράφος, Ξένια Σαμπτσάκ, η οποία είχε διεκδικήσει το 2018 την προεδρία της Ρωσίας απέναντι… νονό της Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να διέφυγε την Τετάρτη (26.10.2022) αφού πληροφορίες την θέλουν να επικρίνει την απόφαση του Κρεμλίνου για την διεξαγωγή πολέμου στην Ουκρανία.

Η 40χρονη δημοσιογράφος και βαφτιστήρα του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, διέφυγε αεροπορικώς μέσω Λευκορωσίας στη Λιθουανία, λίγες ώρες μετά την έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι της. Βίντεο μάλιστα που κάνει τον γύρο των social media δείχνει την Ξένια Σαμπτσάκ, να φεύγει από την Ρωσία.

Στο βίντεο φαίνεται η 40χρονη Ξένια Σαμπτσάκ, ντυμένη πολύ απλά και φορώντας καπέλο να περνάει τα σύνορα της Λιθουανίας λίγες ώρες μετά την έφοδο των αστυνομικών Αρχών στο σπίτι της στη Μόσχα. Το βίντεο διέρρευσε αρχικά στο Telegram και η δημοσιογράφος φέρεται να περνά τα σύνορα στις 13.32 (τοπική ώρα), το μεσημέρι της Τετάρτης (26.10.2022).

