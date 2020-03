Ο κορονοϊός συνεχίζει να θερίζει ζωές στην Ισπανία. Ο νέος απολογισμός, πιο βαρύς από τον προηγούμενο τόσο σε θανάτους όσο και σε κρούσματα!

Στην Ισπανία 2.182 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του κορονοϊού. Από την Κυριακή έως σήμερα Δευτέρα (23.03.2020), μέσα σε 24 ώρες, 462 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή.

Τα κρούσματα στη χώρα ξεπέρασαν τις 33.000 κι έφτασαν στις 33.089, ενώ την Κυριακή ήταν 28.572, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με αυτά, 2.355 άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ 3.355 έχουν πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία.

Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο με λοίμωξη του αναπνευστικού μεταφέρθηκε η πρώτη αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, Κάρμεν Κάλβο. Ωστόσο, δεν είναι σαφές ακόμη αν έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, αφού σύμφωνα με την El Pais περιμένει να μάθει τα αποτελέσματα του τεστ για τον κορονοϊό.

“Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εισήχθη χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο και έπειτα από ιατρικές εξετάσεις στις οποίες την υπέβαλαν, οι γιατροί αποφάσισαν ότι πρέπει να παραμείνει εκεί για να λάβει θεραπεία για αναπνευστική λοίμωξη”, ανέφερε η ισπανική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Η 63χρονη Κάρμεν Κάλβο υπεβλήθη σε εξετάσεις για τον νέο κορονοϊό και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μόλις γίνουν γνωστά, καταλήγει η κυβέρνηση στην ανακοίνωσή της.

Η Ισπανία είναι η ευρωπαϊκή χώρα που πλήττεται τόσο πολύ από την επιδημία που προκαλεί ο κορονοϊός, μετά την Ιταλία φυσικά, που έχει ήδη περισσότερους νεκρούς από την Κίνα.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Ισπανίας είναι κάτι περισσότερο από εφιαλτική.

Video που κάνει το γύρο του κόσμου μέσω των social media δείχνει ασθενείς ξαπλωμένους στο πάτωμα, με μάσκες, γιατί δεν υπάρχουν κρεβάτια για να τους δεχτούν.

Κι άλλους ασθενείς να κάθονται σε καρέκλες και να περιμένουν να εξεταστούν.

Άνθρωποι να βήχουν είναι το μόνο που ακούγεται…

Δείτε το

Video of a hospital in Spain. Watch it. Watch it again with the volume up.

Now cancel that brunch.

Postpone that coffee meet-up.

Rain check that dinner with friends.

Sucks doesn’t it? But not as hard as this 👇#COVIDー19 #coronavirus #StayAtHome



pic.twitter.com/LM9BnFQf3E