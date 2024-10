Ξέσπασμα Ζελένσκι κατά Λευκού Οίκου: «Διαρρεύσατε μυστικές συνομιλίες για πυραύλους Tomahawk»

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν φανερά εκνευρισμένος σήμερα (30.10.2024) με αφορμή την διαρροή πληροφοριών σε μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, που αφορούσαν απόρρητες συνομιλίες του Κιέβου με τον Λευκό Οίκο.

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που συζήτησαν εμπιστευτικά οι δύο πλευρές ήταν το αίτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραδώσουν οι ΗΠΑ τους πυραύλους μεγάλης εμβέλειας τύπου Tomahawk στην Ουκρανία, κάτι που διέρρευσε στον αμερικανικό Τύπο.

Οι New York Times ανέφεραν στις 29 Οκτωβρίου ότι, σύμφωνα με ανώνυμους αξιωματούχους των ΗΠΑ, η Ουκρανία ζήτησε πυραύλους Tomahawk με βεληνεκές 2.400 χιλιομέτρων, ως μέρος του μυστικού «πακέτου μη πυρηνικής αποτροπής» που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νίκης της.

Πύραυλοι τύπου Tomahawk / U.S. Sixth Fleet / DVIDS

Οι πηγές ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον δεν ήταν πεπεισμένη ότι η Ουκρανία χρειαζόταν τα όπλα και ήταν απρόθυμη να τα προμηθεύσει λόγω του περιορισμένου αριθμού τους.

«Ήταν εμπιστευτικές πληροφορίες μεταξύ της Ουκρανίας και του Λευκού Οίκου. Πώς να εκλάβουμε αυτά τα μηνύματα;» είπε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Άρα αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των συμμάχων δεν υπάρχει εμπιστευτικότητα».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουκρανία ζήτησε τους πυραύλους υπό τον όρο ότι θα τους αναπτύξει μόνο εάν η Ρωσία αρνηθεί να τερματίσει τον πόλεμό της. «Τους είπα ότι αυτή είναι μια προληπτική μέθοδος και μου είπαν ότι είναι μια κλιμάκωση», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το Κίεβο προσπαθεί να εξασφαλίσει πρόσθετη βοήθεια από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πριν αποχωρήσει από την εξουσία τον Ιανουάριο. Υπάρχουν φόβοι ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να μειώσει την υποστήριξή της αν ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Zelensky commented on information regarding Tomahawk missiles and criticized his partners.



“You see what’s happening in the media right now; they’re saying that Ukraine wants to obtain many missiles like the Tomahawk. This was confidential information between Ukraine and the… pic.twitter.com/7hNOiYwypo