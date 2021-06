Η Google τιμάει σήμερα τον Κσίστοφ Κιεσλόφσκι με ένα doodle αφιερωμένο στα 80 χρόνα από την γέννηση του μεγάλου Πολωνού σκηνοθέτη.

Η Google τιμάει σήμερα τον μεγάλο Πολωνό σκηνοθέτη Κσίστοφ Κιεσλόφσκι. Διάσημος σκηνοθέτης αλλά και σεναριογράφος, με διεθνείς διακρίσεις κυρίως για τα έργα του Dekalog (1989), The Double Life of Veronique (1991) αλλά και την τριλογία Three Colors (1993-1994).

Ο Κσίστοφ Κιεσλόφσκι γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου 1941 στη Βαρσοβία. Μετακόμιζε, συχνά, σε άλλη πόλη καθώς ο πατέρας του εργαζόταν ως μηχανικός και επειδή ήταν φυματικός χρειαζόταν θεραπεία.

Ανατράφηκε ως Ρωμαιοκαθολικός και, έπειτα, η σχέση του με τον Θεό ήταν “προσωπική και ιδιωτική”, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Κσίστοφ Κιεσλόφσκι χαρακτηριστικά.

Όταν ήταν 16 ετών, ο Κσίστοφ Κιεσλόφσκι ξεκίνησε να εκπαιδεύεται ως πυροσβέστης αλλά αποχώρησε μετά από τρεις μήνες.

Χωρίς όμως να έχει στόχους, γράφτηκε το 1957, College for Theatre Technicians της Βαρσοβίας επειδή το διεύθυνε ένας συγγενής του.

Ήθελε να γίνει θεατρικός σκηνοθέτης αλλά δεν είχε το απαιτούμενο προπτυχιακό τίτλο για το τμήμα θεάτρου.

Οπότε, επέλεξε να σπουδάσει κινηματογραφία, ως ενδιάμεσο βήμα.

Το έτος 1995, ο Κσίστοφ Κιεσλόφσκι ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Σκηνοθέτη και Καλύτερου Γράψιμου.

Το 2002, κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση στη λίστα Sight & Sound του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου μεταξύ των δέκα κορυφαίων σκηνοθετών, της σύγχρονης εποχής.

Οι τέσσερις τελευταίες ταινίες του Κισλόφσκι, και οι πιο επιτυχημένες στο εμπόριο, ήταν ξένες συμπαραγωγές που έγιναν, κυρίως, με χρήματα από τη Γαλλία και, συγκεκριμένα, από τον Ρουμάνο παραγωγό Μαρίν Κάρμιτζ.

Επικεντρώθηκαν σε ηθικά και μεταφυσικά ζητήματα, παρόμοια με του Dekalog και του Blind Chance, αλλά σε πιο αφηρημένο επίπεδο, με μικρότερα καστ, περισσότερες εσωτερικές ιστορίες και λιγότερο ενδιαφέρον προς τις κοινότητες. Η Πολωνία παρουσιάστηκε σε αυτές τις ταινίες, κυρίως, από την οπτική των Ευρωπαίων ξένων.

Τα “Τρία χρώματα” του Κσίστοφ Κιεσλόφσκι

Η τριλογία “Τρία χρώματα” είναι κινηματογραφική δημιουργία του Πολωνού σκηνοθέτη Κριστόφ Κισλόφσκι, αποτελούμενη από τις ταινίες Μπλε, Λευκή και Κόκκινη. Οι τρεις ταινίες κυκλοφόρησαν την περίοδο 1993-1994.

Το σενάριο και των τριών γράφτηκε από τον ίδιο τον σκηνοθέτη, σε συνεργασία με τον Κριστόφ Πισίεβιτς. Τη μουσική συνέθεσε ο Ζμπίγκνιεφ Πρέισνερ. Η τριλογία του Κισλόφσκι θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Οι κριτικές που απέσπασε ήταν ως επί το πλείστον πολύ θετικές. Και οι τρεις ταινίες έλαβαν διακρίσεις: Η Μπλε ταινία αποκόμισε πολλές διακρίσεις για το ρόλο της Ζυλιέτ Μπινός, ενώ στα Βραβεία Γκόγια τιμήθηκε ως η Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία.

Η Λευκή χάρισε μία Χρυσή Άρκτο Σκηνοθεσίας στον Κισλόφσκι, ενώ η Κόκκινη, μεταξύ άλλων, υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ σε 3 κατηγορίες.