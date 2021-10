Νέα NAVTEX εξέδωσε η Κύπρος για το Nautical Geo. Το ερευνητικό σκάφος απέπλευσε πάλι για υποθαλάσσιες μελέτες στην κυπριακή ΑΟΖ, νότια της νήσου και συγκεκριμένα στην περιοχή νοτιοανατολικά της Λεμεσού.

Η NAVTEX που ανακοίνωσε η Κύπρος για το Nautical Geo έρχεται μετά την παρενόχληση που δέχθηκε από δύο τουρκικά πολεμικά πλοία, σε απόσταση μόλις 22 ναυτικών μιλίων δυτικά των ακτών του νησιού, με τον ισχυρισμό ότι η περιοχή αυτή ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Αποστολή του γαλλικού ερευνητικού σκάφους είναι η μελέτη κατασκευής του αγωγού East Med.

Σε ό,τι αφορά τη νέα NAVTEX που εκδόθηκε από τη Λευκωσία, αυτή προβλέπει έρευνες εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) από αύριο, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021.

Δείτε τη NAVTEX:

19 1000UTC OCT 2021

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 354/21

S/V NAUTICAL GEO (MMSI:248082000) WILL EXECUTΕ SURVEY OPERATIONS WITHIN CYPRUS EEZ FROM 21 UNTIL 23 OCT 2021 IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

34-41.000N, 033-14.500E

34-41.000N, 033-28.000E

34-12.500N, 033-18.500E

34-12.500N, 033-04.500E

ALL VESSELS ARE REQUESTED TO KEEP CLEAR DISTANCE 1,5 ΝΜ

FROM NAUTICAL GEO DUE TO RESTRICTED MANEUVERABILITY AND SAIL WITH CAUTION.

CANCEL THIS MSG ON 23 OCT 2021 23:59 UTC.

πηγή: OnAlert