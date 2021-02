Κυπριακό στο «μενού» της τηλεφωνικής επικοινωνίας Χριστοδουλίδη – Μπορέλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης αντάλλαξε απόψεις σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις ευρω-τουρκικές σχέσεις, στο πλαίσιο τακτικού συντονισμού», αναφέρεται σε ανάρτηση του κυπριακού ΥΠΕΞ στο Twitter.

☎️ FM @Christodulides exchanged views in telephone conversation with the #EU High Representative for Foreign Affairs & Security Policy @JosepBorrellF on latest developments in #Cyprob and EU-#Turkey relations, in the course of regular coordination. pic.twitter.com/AR44uUnhuj