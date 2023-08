Τρία μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης Κύπρου του ΟΗΕ (UNFICYP) νοσηλεύονται μετά την επίθεση που δέχθηκαν από την τουρκοκυπριακή πλευρά στη νεκρή ζώνη κοντά στην Πύλα.

Ο εκπρόσωπος τύπου της UNFICYP, Αλίμ Σιντίκ, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) πως τρία μέλη της UNFICYP τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι δύο υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

Ένας εξ αυτών τραυματίστηκε στο κεφάλι. Όλοι τους νοσηλεύονται. «Ο ένας δέχθηκε κλωτσιές όσο ήταν πεσμένος στο έδαφος», είπε ο Σιντίκ.

Με ανακοίνωσή της η UNFICYP καταδίκασε την επίθεση εναντίον μελών της, καθώς και κατά οχημάτων της, τονίζοντας ότι η Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου του ΟΗΕ παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η κυπριακή κυβέρνηση καταδίκασε τα οργανωμένα επεισόδια που προκάλεσαν σήμερα το πρωί οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Πύλας και την απαράδεκτη επίθεση εναντίον Βρετανών και Σλοβάκων μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

#BREAKING: On order of #Turkish government, authorities of the occupied areas of #Cyprus attacked a group of #UN Peacekeepers using bulldozers in buffer zone. Turkish occupiers have continued construction of a road illegally despite warning of the UN. pic.twitter.com/FtLObFaZAT