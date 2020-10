Κύπρος: «Κόλαση» με τις αποκαλύψεις για την απόκτηση κυπριακής ιθαγένειας! Το βίντεο που «καίει»

Η Κύπρος… σείεται από τις αποκαλύψεις! Σε ανακοίνωσή του, μετά από την προβολή βίντεο από το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα, στο οποίο διακρίνεται και ο ίδιος και αφορά τη διαδικασία απόκτησης κυπριακής ιθαγένειας μέσω του -μέχρι τότε- κυπριακού προγράμματος πολιτογράφησης, ο πρόεδρος της κυπριακής Βουλής Δημήτρης Συλλούρης τοποθετείται επίσημα.

Ο κ. Συλλούρης σημειώνει ότι απολογείται που επέτρεψε σε κάποιους, «έστω και μέσα απ’ τη δημοσιοποίηση αυτής της σκηνοθετημένης και αποσπασματικής εικόνας», να πλήξουν το πρόσωπο του και κατ’ επέκταση τον θεσμό του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Θα ήθελα να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, για τη δυσάρεστη εικόνα που πέρασε στον κυπριακό λαό – και όχι μόνο – και την αναστάτωση που αυτή έχει προκαλέσει», δηλώνει συγκεκριμένα.

Στο βίντεο το οποίο προβλήθηκε από το Αλ Τζαζίρα, δύο δημοσιογράφοι υποδύθηκαν τους δυνητικούς επενδυτές, προφασιζόμενοι ότι ενδιαφέρονται να μάθουν τις διαδικασίες απόκτησης κυπριακής ιθαγένειας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, ο πρόεδρος της Βουλής και οι Κύπριοι επιχειρηματίες προτίθενται να παράσχουν όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις προκειμένου αυτό να γίνει εφικτό ακόμη και σε αιτητές οι οποίοι δεν δικαιούνται να αποκτήσουν κυπριακό διαβατήριο.

«Από την επόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020, απέχω από τα καθήκοντα μου, μέχρι να αποπερατωθούν οι έρευνες. Όταν ολοκληρωθούν, έχω πάρει τις αποφάσεις μου και ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα τις ανακοινώσω», προσθέτει.

Καλεί, τέλος, όλες τις αρμόδιες αρχές να επιταχύνουν οποιεσδήποτε διαδικασίες έχουν αρχίσει και θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών, για οποιαδήποτε διευκόλυνση χρειαστεί, σχετικά με τις έρευνες.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα, ενώ και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστάκης Τζιοβάννης ο οποίος επίσης διακρίνεται στο βίντεο υπέβαλε την παραίτησή του.

“No passport case is clean.”

How a criminal can get an EU passport via the Cyprus Investment Programme.

Our investigation The #CyprusPapers Undercover is out on YT now: https://t.co/Xgf3XepCZL

Here is a taster👇 pic.twitter.com/6SDYn1BxED