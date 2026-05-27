Ο Μπάιντεν μήνυσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για να μην δημοσιευτούν ηχογραφημένες ιδιωτικές συνομιλίες με τον βιογράφο του

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκανε αγωγή την Τρίτη 26.05.2026 κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προσπαθώντας να εμποδίσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα ηχογραφήσεις και απομαγνητοφωνήσεις από ιδιωτικές συνομιλίες που είχε με έναν συγγραφέα, ο οποίος τον βοηθούσε να γράψει τα απομνημονεύματά του.

Στην αγωγή που έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζεται ότι η δημοσιοποίηση αυτών των ηχογραφήσεων θα έδειχνε πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης εγκαταλείπει την υποχρέωσή του να προστατεύει ευαίσθητα και πολύ προσωπικά στοιχεία από δικαστικές και ερευνητικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την αγωγή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε τον Μπάιντεν ότι σκοπεύει στις 15 Ιουνίου να παραδώσει το υλικό σε μια επιτροπή του Κογκρέσου και σε ένα συντηρητικό think tank που είχε καταθέσει αίτημα πρόσβασης στα έγγραφα.

Οι συζητήσεις του Μπάιντεν με τον συγγραφέα Μαρκ Ζβόνιτζερ έγιναν το 2016 και το 2017, δηλαδή μετά τον θάνατο του γιου του Μπο από καρκίνο στον εγκέφαλο και ενώ σκεφτόταν να διεκδικήσει την προεδρία.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέκτησε τις ηχογραφήσεις στο πλαίσιο έρευνας ειδικού εισαγγελέα το 2023. Την έρευνα είχε διατάξει ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, Μέρικ Γκάρλαντ για να εξεταστεί αν ο Μπάιντεν, που ήταν αντιπρόεδρος από το 2009 έως το 2017, είχε χειριστεί λανθασμένα απόρρητα έγγραφα πριν γίνει πρόεδρος.

Ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Κιουνγκ Χουρ κατέληξε, μετά από εκτεταμένη έρευνα, ότι ο Μπάιντεν διαχειρίστηκε με απροσεξία ευαίσθητο υλικό, αλλά δεν υπήρχε λόγος να του ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Η σημερινή νομική διαμάχη ξεκίνησε από αίτημα που υπέβαλε το 2024 το συντηρητικό ίδρυμα The Heritage Foundation για να αποκτήσει πρόσβαση στις ηχογραφημένες συνομιλίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτές ο Μπάιντεν διαβάζει από σημειωματάρια όπου κατέγραφε την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία και τα οποία οι ερευνητές θεώρησαν ότι περιείχαν διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επί Μέρικ Γκάρλαντ, είχε αρνηθεί να δώσει στη δημοσιότητα τις ηχογραφήσεις. Τότε, σύμφωνα με την αγωγή, αξιωματούχος του υπουργείου είχε πει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να δημοσιεύονται οι σελίδες από το ημερολόγιο ενός ανθρώπου που ποτέ δεν κατηγορήθηκε για κάποιο έγκλημα ή τα ιδιωτικά μηνύματα από το κινητό του, παρότι δεν του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες.

Το Heritage Foundation συνέχισε να πιέζει για τη δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων και επί κυβέρνησηςΝτόναλντ Τραμπ, ενώ τον Μάρτιο και η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, ζήτησε το ίδιο υλικό.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι σκοπεύει να παραδώσει το υλικό με «περιορισμένες διαγραφές», σύμφωνα με τους δικηγόρους του Μπάιντεν. Εκείνοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση αυτή είναι «αυθαίρετη και παράλογη».

Τι υποστηρίζει η πλευρά του Τζο Μπάιντεν

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, κατηγορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι άλλαξε ξαφνικά στάση σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση της εποχής Μπάιντεν να μην δοθούν τα αρχεία στη δημοσιότητα.

Στην αγωγή αναφέρεται επίσης ότι το Υπουργείο παραβιάζει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποιεί, όπως λένε οι δικηγόροι του Μπάιντεν, ένα «προσχηματικό» αίτημα του Κογκρέσου για να παρακάμψει τους νόμους που αφορούν την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα.

Οι δικηγόροι του Μπάιντεν υποστηρίζουν ακόμη ότι το Κογκρέσο δεν έχει πραγματικό νομοθετικό λόγο να ζητά το υλικό. Η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής έχει δηλώσει ότι θέλει τις κασέτες στο πλαίσιο της έρευνας για την «πολιτικοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί Μπάιντεν και Garland».

«Το υλικό αυτό δημιουργήθηκε πολύ πριν από την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα, πάνω στην οποία υποτίθεται ότι κάνει έλεγχο η Επιτροπή, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδείξει “πολιτικοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί Μπάιντεν και Garland”, που είναι και ο δηλωμένος σκοπός της έρευνας», αναφέρει η αγωγή.

Οι ηχογραφήσεις της πολύωρης συνέντευξης του Μπάιντεν με τον βιογράφο του είχαν διαρρεύσει πέρυσι στα μέσα ενημέρωσης. Οι κασέτες φάνηκε να ενισχύουν τον ισχυρισμό του Χουρ ότι ο Μπάιντεν πιθανότατα θα παρουσιαζόταν σε δίκη ως «ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με αδύναμη μνήμη».