Λαβρόφ: Η Ρωσία θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επιθετικότητα από ΝΑΤΟ και ΕΕ»

Σαφέστατο μήνυμα τόσο προς το ΝΑΤΟ όσο και προς την ΕΕ έστειλε σήμερα (27.09.2025) ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, για την στάση που θα κρατήσει η Ρωσία απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή επιθετικότητας από την Δύση.

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ και στις χώρες της ΕΕ, αλλά ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις, δεν έχουμε τέτοιες προθέσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεργκέι Λαβρόφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας προειδοποίησε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

Στην συνέχεια ο Λαβρόφ έστρεψε την προσοχή του στην Ουκρανία και τόνισε πως η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και για την εξάλειψη των αιτιών της σύγκρουσης.

«Η ασφάλεια της Ρωσίας και τα ζωτικά της συμφέροντα πρέπει να εξασφαλιστούν με αξιόπιστο τρόπο. Τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων στις περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Κιέβου πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Σε αυτή τη βάση, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως η Ρωσία καταδικάζει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ, διευκρινίζοντας όμως πως «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις βάναυσες δολοφονίες Παλαιστινίων».

Στο σημείο αυτό επισήμανε ότι «δεν υπάρχει επίσης καμία δικαιολογία για τα ισραηλινά σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης» και άσκησε σκληρή κριτική στις χώρες που αναγνωρίζουν τώρα παλαιστινιακό κράτος και στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Έπειτα, χαρακτήρισε «παράνομες» τις προσπάθειες δυτικών χωρών να επιβάλλουν κυρώσεις στο Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος.