Μπορεί η Λευκορωσία να μην έχει στείλει στρατό εναντίον της Ουκρανίας, ωστόσο παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Ρωσία μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου: από τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις ή και τις χερσαίες δυνάμεις που ξεκινούν από το έδαφός της, μέχρι και την μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού υλικού μέσω του σιδηροδρομικού της δικτύου.

Κατά διαστήματα υπήρξαν αναφορές πως οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους της Λευκορωσίας έχουν επιχειρήσει – αρκετές φορές μάλιστα τα έχουν καταφέρει – να καθυστερήσουν την ρωσική προέλαση.

Οργανώσεις της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία έχουν κάνει εκκλήσεις για τον σχηματισμό ομάδων “παρτιζάνων” που θα διεξαγάγουν έναν “πόλεμο των σιδηροτροχιών” στη χώρα προκειμένου να επιβραδύνουν τα ρωσικά στρατεύματα.

Στις 30 Μαρτίου, το ανεξάρτητο λευκορωσικό μέσο ενημέρωσης Zerkalo ανέφερε πως περίπου 40 υπάλληλοι των σιδηροδρόμων είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για συμμετοχή σε ένα κανάλι αντιπολιτευόμενων σιδηροδρομικών στο Telegram.

Σήμερα η ηγετική μορφή της Λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια κατήγγειλε την καταδίκη σε κάθειρξη 16 ετών ενός αντιπολιτευόμενου που κατηγορήθηκε για σαμποτάζ των σιδηροτροχιών στη Λευκορωσία.

“Η αντίσταση κατά του πολέμου συνεχίζεται στη Λευκορωσία παρά τον κίνδυνο αυστηρών κυρώσεων. Η ποινική υπόθεση σε βάρος του ‘παρτιζάνου των σιδηροδρόμων’ Βιτάλ Βέλνικ, τερματίστηκε χθες με μια ετυμηγορία για φυλάκιση 16 ετών”, έγραψε στο Twitter από την εξορία η Τιχανόφσκαγια.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Μέλνικ “είχε πυροβοληθεί στα γόνατα” κατά τη σύλληψή του.

