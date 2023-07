Ο Λευκορώσος πολιτικός κρατούμενος Άλες Πούσκιν πέθανε σε ηλικία 57 ετών στη φυλακή, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του σήμερα.

«Ο Άλες πέθανε σήμερα, στην εντατική, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γιανίνα, η σύζυγος του Πούσκιν.

Μετά τις διαδηλώσεις του 2020, με αφορμή την επανεκλογή του Αλεξάντρ Λουκασένκο στην προεδρία, εντάθηκε η καταστολή κατά των αντιφρονούντων, πολλοί φυλακίστηκαν, άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό.

Ο Πούσκιν, που ήταν γνωστός καλλιτέχνης, καταδικάστηκε τον Μάρτιο του 2022 σε πενταετή φυλάκιση για βεβήλωση των συμβόλων του κράτους και υποκίνηση μίσους, σύμφωνα με την ανεξάρτητη οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna. Οι κατηγορίες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά από τις αρχές για να φιμώσουν τους αντιφρονούντες.

«Ο Άλες Πούσκιν ήταν η ενσάρκωση του αδάμαστου πνεύματος του λευκορωσικού λαού», έγραψε στο Twitter η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, που σήμερα ζει στο εξωτερικό. Ανάρτησε μια φωτογραφία του καλλιτέχνη στην οποία κρατά μια ερυθρόλευκη σημαία, ένα από τα σύμβολα της αντιπολίτευσης, μπροστά σε ένα «τείχος» αστυνομικών

Belarus has lost one of its most talented & fearless sons. Ales Pushkin was the embodiment of the indomitable spirit of the Belarusian people. He died as a political prisoner of the regime & the responsibility lies with his jailor, Lukashenka & his cronies.



Ales used his art to… pic.twitter.com/lIRaQ0taI4