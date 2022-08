Τραγικός είναι ο νεότερος απολογισμός από τον κεραυνό που έπεσε κοντά στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, δύο άνθρωποι κατέληξαν και άλλοι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές και μετέδωσε το CBS, από το χτύπημα του κεραυνού βόρεια του Λευκού Οίκου, στην πλατεία Λαφαγιέτ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη δύο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η Ειδική Δημοσίων Υποθέσεων της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, rianna Burch επιβεβαίωσε στο CBS News ότι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων – ένας 76χρονος άνδρας και μια 75χρονη γυναίκα από το Janesville του Ουισκόνσιν – πέθαναν. Τα άλλα δύο άτομα που χτυπήθηκαν από κεραυνό παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Δύο άνδρες και δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής αφού χτυπήθηκαν από κεραυνό, δήλωσε ο Vito Maggiolo, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Επειγόντων Ιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας της Κολούμπια, σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Πέμπτης (04.08.2022), τοπική ώρα.

UPDATE: 2 dead, 2 critically injured in lightning strikes in front of the White House pic.twitter.com/IVivIeQIfc

Οι ένστολοι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και οι αστυνομικοί του πάρκου των ΗΠΑ που ήταν στην περιοχή και ήταν μάρτυρες, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στα θύματα, είπε ο Vito Maggiolo.

«Οι πράκτορες τους, οι αξιωματικοί τους, είδαν αυτόν τον κεραυνό και αμέσως άρχισαν να παρέχουν βοήθεια», είπε ο Maggiolo.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς έκαναν τα θύματα εκείνη τη στιγμή.

«Το μόνο που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι σημειώθηκε κεραυνός στην άμεση γειτνίασή τους και τραυματίστηκαν και οι τέσσερις», είπε.

Μια κάμερα του CBS News, που κατέγραφε στο βόρειο γκαζόν του Λευκού Οίκου την ώρα του κεραυνού, απαθανάτισε το ισχυρό βουητό της βροντής.

Our camera was rolling on the White House North Lawn tonight when lightning struck Lafayette Park nearby, injuring four. The thunder was so loud, @gabrielle_ake and I jumped up in fright. “That’s too close — we’re shutting down” advised photographer Ron Windham. pic.twitter.com/oTtU9VeQBw