Λήξη συναγερμού στο Λονδίνο: “Αθώο” το… ύποπτο πακέτο κοντά σε ουρανοξύστη

«Κόκκινος» συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (30.11.2020) στο Λονδίνο ύστερα από πληροφορία ότι έχει βρεθεί ύποπτο πακέτο κοντά στον ουρανοξύστη Heron Tower.

Αμέσως η αστυνομία απέκλεισε τους δρόμους γύρω από τον ουρανοξύστη που βρίσκεται στο κεντρικό Λονδίνο.

“Έχουμε στήσει μια περίμετρο ασφαλείας 200 μέτρων γύρω από το κτίριο, κλείνοντας δρόμους της γύρω περιοχής στην κυκλοφορία και στους πεζούς”, ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονδίνου με μήνυμά της στο Twitter.

“Σας παρακαλούμε να αποφεύγετε την περιοχή προς το παρόν”, προσθέτει.

