Όπως δήλωσε η Μαρία Χοσέ Λουίς Θερέθο στο Xinhua, τα συμπαθή ζώα είναι πολύ δημοφιλή καθώς είναι τα μοναδικά πάντα στην ισπανική πρωτεύουσα.

Τα δύο γιγάντια πάντα – ο Μπινγκ Σινγκ και η Χούα Ζούι Μπα – έφθασαν στον ζωολογικό κήπο της Μαδρίτης τον Σεπτέμβριο του 2007, χάρη στη 10ετή συνεργασία μεταξύ της Ισπανίας και της Κίνας.

Πριν από ενάμιση χρόνο, το ζευγάρι απέκτησε το τέταρτο πάντα, μετά το ζευγάρι διδύμων Πο και Ντε Ντε και το τρίτο κατά σειρά μωρό, τον Σινγκ Μπάο. Τα τρία πάντα έχουν ήδη μεταφερθεί στο εξειδικευμένο κέντρο εκτροφής γιγάντιων πάντα στην Τσενγκντού, στην νοτιοδυτική επαρχία της Κίνας Σιτσουάν.

«Οι επισκέπτες θεωρούν ότι είναι αξιαγάπητα», δήλωσε η Λουίς Θερέθο. «Ο κόσμος λατρεύει το πώς κάθονται, πώς μοιάζουν και πώς κρατούν το μπαμπού που τρώνε».

Το νεότερο μέλος της οικογένειας, η «ομορφούλα» όπως την αποκαλούν στα ισπανικά, ζύγισε μόλις 180 γραμμάρια όταν γεννήθηκε, και τώρα έχει φθάσει τα 50 κιλά περίπου, δήλωσε.

