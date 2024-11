Λίβανος: Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ συνελήφθη σε ισραηλινή επιδρομή κομάντο

Ειδικές δυνάμεις του ναυτικού του Ισραήλ συνέλαβαν έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ σε μία επιχείρηση που έγινε χθες στο βόρειο Λίβανο.

Ο Λιβανέζος φέρεται να συνελήφθη από κομάντος του ναυτικού του Ισραήλ στο βόρειο Λίβανο χθες (01.11.2024). Πρόκειται για τον αξιωματούχο της Χεζμπολάχ, Ιμάντ Αμχάζ, όπως ανέφερε το σαουδαραβικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Hadath.

Ο Μπαράκ Ρεϊβίντ δημοσιογράφος του Axios σε μία ανάρτησή του στο Χ, επικαλούμενος έναν Ισραηλινό αξιωματούχο γνωστοποίησε την σύλληψη του Αμχάζ.

«Ισραηλινοί του Πολεμικού Ναυτικού συνέλαβαν χθες το βράδυ τον Imad Amhaz – ανώτερο στέλεχος της ναυτικής δύναμης της Χεζμπολάχ σε μια επιχείρηση στο Βόρειο Λίβανο, μου λέει ένας Ισραηλινός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Αμχάζ συνελήφθη για να τον ανακρίνει και να μάθει περισσότερα για τις ναυτικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ», έγραψε ο δημοσιογράφος.

🚨Israeli Navy SEALs captured last night Imad Amhaz – a senior member of Hezbollah’s naval force in an operation in Northern Lebanon, an Israeli official tells me. The official said Amhaz was detained in order to interrogate him and learn more about Hezbollah’s naval operations — Barak Ravid (@BarakRavid) November 2, 2024

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει την επιχείρηση των Ισραηλινών κομάντο.

«Ο Imad Fadel Amhaz, ένας καπετάνιος πολιτικών πλοίων απήχθη από Ισραηλινούς SF στο Christian Batroun του Λιβάνου με τη βοήθεια του γερμανικού τμήματος του ΟΗΕ που σταθμεύει εκεί. Δεν είναι σαφές γιατί συνελήφθη ο Imad, αλλά οι ισχυρισμοί τον έθεσαν ως κορυφαίο διοικητή της Χεζμπολάχ, αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη για αυτό», γράφουν στα soxial media.

Imad Fadel Amhaz, a civil shipping captain was abducted by Israeli SFs in Christian Batroun, Lebanon with help from the German UN contingent stationed there. Unclear why Imad was taken but claims put him as a top Hezbollah commander, but there is no proof for this. pic.twitter.com/5MdoCku1WN — PAOTZE☆B.O.STRATEGY☆ (@PAOTZEPG) November 2, 2024

🇮🇱🇱🇧 MYSTERY AT SEA: LEBANESE CIVILIAN SHIP CAPTAIN IMAD FADEL AMHAZ KIDNAPPED BY ISRAELI NAVY, GERMAN UN, AND MOSSAD pic.twitter.com/Y3nXqWTzuv — Militant Tracker (@MilitantTracker) November 2, 2024

Τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ειδικές δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού εισέβαλαν σε σαλέ στην ακτή Μπατρούν, νότια της Τρίπολης, και πήραν ένα άτομο μαζί τους, πριν επιστρέψουν στη θάλασσα και εγκαταλείψουν την περιοχή με ταχύπλοα.