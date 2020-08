Νεκρούς και τραυματίες μετρά ο Λίβανος μετά τις εκκωφαντικές εκρήξεις που συγκλόνισαν το λιμάνι της πρωτεύουσας Βηρυτού, το απόγευμα της Τρίτης (04.08.2020). Εθνικό πένθος κηρύχθηκε για την Τετάρτη (05.08.2020).

Ο επικεφαλής της Γενικής Ασφάλειας του Λιβάνου δήλωσε ότι η πολύνεκρη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού οφείλεται σε νιτρικό νάτριο που κατασχέθηκε από πλοίο, πριν από περίπου ένα χρόνο και αποθηκεύτηκε εκεί.

Watch: Live Al Arabiya footage shows fire still raging at the sites of two explosions that rocked the Port of #Beirut earlier this afternoon.#Lebanonhttps://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/Qswol7fnmo — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2020

Τουλάχιστον 30 είναι οι νεκροί σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Όμως, εκφράζονται φόβοι ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότεροι. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, υπάρχουν και 3.000 τραυματίες.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού, Μαρουάν Αμπούντ χαρακτήρισε “εθνική καταστροφή” παρόμοια με τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, ενώ δήλωσε ότι χάθηκε η επαφή με μία από τις πυροσβεστικές μονάδες που παλεύουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Pictures show the aftermath of the two explosions that rocked the Port of #Beirut. Georges Kettaneh, the president of the Lebanese Red Cross, referred to "hundreds of wounded" in a statement on Lebanese LBC television.#Lebanonhttps://t.co/xHaJ9KHRVs pic.twitter.com/VNT204PG9Q — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2020

Ο Αμπούντ δυσκολευόταν να μιλήσει από το κλάμα και να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τη φονική έκρηξη στο λιμάνι.

Ülkeni insanını, yaşadığın yeri sevmek böyle birşey işte, bizde kıyamet kopuyor kibirlerinden ödün vermiyorlar. Beyrut valisi ağlamaktan konuşamadı. #Beirut 🖤 pic.twitter.com/mc2vG6fADi — Araf (@Taniyorsun) August 4, 2020

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας, μετά τις βίαιες εκρήξεις που συγκλόνισαν το λιμάνι της Βηρυτού.

Ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ κήρυξε εθνικό πένθος για την Τετάρτη (05.08.2020), στη μνήμη των θυμάτων των κολοσσιαίων εκρήξεων.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο Ναζάρ Ναζαριάν, ο γενικός γραμματέας του κόμματος Καταέμπ, μετέδωσε το Al Arabiya. Σύμφωνα με άλλο, τοπικό μέσο ενημέρωσης, το Lebanon24, ο Ναζαριάν έχει πέσει σε κώμα.

“Το Ισραήλ δεν έχει καμία σχέση με τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στον Λίβανο”, μετέδωσε η τηλεόραση του ισραηλινού κοινοβουλίου, καθώς υπήρξαν φήμες περί πυραυλικής επίθεσης στο λιμάνι της Βηρυτού.

Lebanon has known too many catastrophes. Civil wars, political dead ends, hezbollah… My prayers are with the people. https://t.co/toKQkHhPaD — Elsa (@ElsaElsaOff) August 4, 2020

Αισθητή σε πολλές περιοχές της Κύπρου η έκρηξη

Ο εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε και πολλές περιοχές της Κύπρου, με αποτέλεσμα οι Αρχές να βρίσκονται σε κινητοποίηση. Παράκληση όπως όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ή την πρεσβεία της Κύπρου στη χώρα, απηύθυνε ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει:

“Όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ στο τηλ. 99660129 ή με την πρεσβεία μας στο Λίβανο στο τηλ. +9613572139, για σκοπούς άμεσης συνδρομής ή σε περίπτωση ανάγκης”.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / φωτογραφίες, βίντεο: Reuters, Twitter, Youtube,