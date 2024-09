Λίβανος: Δημοσιογράφος «παγώνει» και ξεσπά σε κλάματα καθώς μαθαίνει τον θάνατο του Χασάν Νασράλα

Η στιγμή που παρουσιάστρια, διακόπτει τη συνομιλία της με δημοσιογράφο από το Λίβανο για να την ενημερώσει για τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, είναι άκρως εντυπωσιακή.

Η δημοσιογράφος Marwa Osman, παραχωρούσε συνέντευξη μέσω βιντεοσύνδεσης στο κανάλι Russia Today της Ινδίας, όταν η παρουσιάστρια την ενημέρωσε την επιβεβαίωση ότι ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός.

Η Osman, με το άκουσμα της είδησης σοκάρεται, δεν καταφέρνει να αρθρώσει λέξη, και συγκλονισμένη αρχίζει να κλαίει ενώ από την έντονη φόρτηση κλείνει τη σύνδεση.

HAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA I have NEVER seen Anything like this EVER!! pic.twitter.com/9SOIlq74ef

Κουνώντας τα χέρια της σε απόγνωση, απλώνει το χέρι της και κλείνει την οθόνη, ενώ η παρουσιάστρια στο στούντιο απαντά λέγοντας «τόσο λυπάμαι, ας τελειώσουμε τη συνέντευξη εκεί».

A News Anchor on the Hezbollah-Affiliated Lebanese Media Network, Al-Mayadeen, seen Crying following the announcement that Hezbollah Secretary-General, Hassan Nasrallah was Killed yesterday by an Israeli Airstrike. pic.twitter.com/Umxh5N711C