Λίβανος: «Έγκλημα η επίθεση του Ισραήλ κατά των Κυανόκρανων του ΟΗΕ – Ανεύθυνη και απαράδεκτη πράξη»

Στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) άνοιξαν πυρ χθες Πέμπτη (10.10.2024) και τραυμάτισαν δύο Κυανόκρανους στρατιώτες του ΟΗΕ που βρίσκονται στο Λίβανο, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής «UNIFIL»

Τόσο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ όσο και δεκάδες χώρες έσπευσαν να καταδικάσουν την επίθεση του Ισραήλ εναντίον μελών της «UNIFIL» ενώ άσκησαν σκληρή κριτική στους IDF, για τον τρόπο που επιχειρούν εναντίον της Χεζμπολάχ.

Σημειώνεται ότι η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL), που αποτελείται από 10.000 στρατιώτες, ανεπτυγμένοι στο νότιο τμήμα της χώρας, καλεί από την αρχή της κλιμάκωσης ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ωστόσο, οι επιθέσεις των Ισραηλινών έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και κατακραυγή.

In the past days we have seen incursions from Israel into Lebanon in Naqoura and other areas. Israel Defense Forces (IDF) soldiers have clashed with Hizbullah elements on the ground in Lebanon.

UNIFIL’s Naqoura headquarters and nearby positions have been repeatedly hit.