Λίβανος: «Είμαστε έτοιμοι για χερσαία εισβολή του Ισραήλ» λέει ο υπαρχηγός του της Χεζμπολάχ

Έτοιμη απέναντι σε μια ενδεχόμενη χερσαία εισβολή από το Ισραήλ είναι ο Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπαρχηγός της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του Νασράλα.

Ο Ναΐμ Κασέμ, δεξί χέρι του Νασράλα, τόνισε ότι «η Χεζμπολάχ έχασε έναν αδερφό, έναν φίλο, έναν πατέρα και έναν ηγέτη» και ξεκαθάρισε ότι παρά τον θάνατο του Νασράλα και άλλων ηγετικών στελεχών της οργάνωσης, η ομάδα συνεχίζει την πορεία της κατά του Ισραήλ. Είπε πως οι μαχητές της Χεχμπολάχ συνέχισαν να εκτοξεύουν ρουκέτες σε βάθος μέχρι και 150 χλμ. στο ισραηλινό έδαφος και πως είναι έτοιμοι να αποκρούσουν τυχόν χερσαία εισβολή με την οποία απειλεί το Ισραήλ.

«Ό,τι κάνουμε είναι το ελάχιστο… Ξέρουμε πως η μάχη μπορεί να είναι μακρά», είπε. «Θα νικήσουμε όπως νικήσαμε στην απελευθέρωση του 2006 απέναντι στον ισραηλινό εχθρό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην τελευταία αιματηρή σύγκρουση ανάμεσα στους δύο εχθρούς.

«Θα αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο και είμαστε έτοιμοι, αν οι Ισραηλινοί αποφασίσουν να εισέλθουν διά του εδάφους, οι δυνάμεις της αντίστασής μας είναι έτοιμες για μια χερσαία αντιπαράθεση», προειδοποίησε.

Ο Κασέμ, που ζήτησε από τους υποστηρικτές της οργάνωσης να κάνουν υπομονή, είπε πως η Χεζμπολάχ αντιμετωπίζει τη δολοφονία των στελεχών της προχωρώντας σε αντικαταστάσεις.

«Το Ισραήλ δεν μπόρεσε να πλήξει τις στρατιωτικές ικανότητές μας, και αυτό που λένε τα ΜΜΕ του, ότι έπληξε το μεγαλύτερο μέρος των μεσαίων και μακρού βεληνεκούς δυνατοτήτων μας, είναι ένα όνειρο που δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει και δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιήσει», είπε αναφερόμενος στις ρουκέτες της Χεζμπολάχ.

Ο υπαρχηγός της Χεζμπολάχ κατηγόρησε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες για παροχή «απεριόριστης» όπως τη χαρακτήρισε υποστήριξης προς το Ισραήλ.

Ο Κασέμ είπε επίσης πως η οργάνωσή του θα συνεχίσει τον αγώνα της εναντίον του Ισραήλ «σε υποστήριξη [των Παλαιστινίων] στη Γάζα».

🚨🇱🇧HEZBOLLAH DEPUTY LEADER: WE ARE READY FOR ISRAELI INVASION OF LEBANON



Sheikh Naim Qassem:



“If the Israelis want to enter on a ground offensive, the forces of resistance are ready in order to begin a ground confrontation and a ground battle.



We have prepared, and we are… https://t.co/zl5OBOQoye pic.twitter.com/tH0vWwv8U3