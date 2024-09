Λίβανος: Ποια είναι η ομάδα 8200 του Ισραήλ που φέρεται να είναι πίσω από τις εκρήξεις walkie talkie και βομβητών

Αν και το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για την επιχείρηση που προκάλεσε την ταυτόχρονη έκρηξη χιλιάδων βομβητών που χρησιμοποιούνταν από πράκτορες της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, η επίθεση έφερε στο προσκήνιο τη μυστική Μονάδα 8200 κυβερνοπολέμου του Ισραήλ, η οποία σύμφωνα με πηγή ασφαλείας συμμετείχε στον σχεδιασμό της επιχείρησης.

Ανώτερη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου και μία άλλη που επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι η Μοσάντ, η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, που έχει μακρά ιστορία διενέργειας σύνθετων επιθέσεων σε ξένο έδαφος, τοποθέτησε εκρηκτικά μέσα σε 5.000 βομβητές που παρήγγειλε η Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, δυτική πηγή ασφαλείας είπε στο Reuters ότι η Μονάδα 8200, μια στρατιωτική μονάδα που δεν ανήκει στη Μοσάντ, συμμετείχε στο στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ, η οργάνωση της οποίας γινόταν για πάνω από ένα χρόνο.

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία για την μονάδα κυβερνοπολέμου των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας, γνωστή στο Ισραήλ με τους αριθμούς της στα εβραϊκά «shmone matayim», η οποία αποτελεί μέρος της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραήλ.

– Η μονάδα 8200 είναι το αντίστοιχο της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ ή της GCHQ της Βρετανίας και είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη στρατιωτική μονάδα στις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας.

– Οι δραστηριότητές της είναι συνήθως άκρως απόρρητες και εκτείνονται από την υποκλοπή σημάτων, μέχρι την άντληση δεδομένων και τις τεχνολογικές επιθέσεις και χτυπήματα.

