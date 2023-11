Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο κατήγγειλε σήμερα (25.11.2023) ότι τα μέλη της χτυπήθηκαν από πυρά του Ισραήλ καθώς έκαναν περιπολίες στην περιοχή Αουταρούν στα νότια της χώρας, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα.

Πιο αναλυτικά, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε την επίθεση από τον στρατό του Ισραήλ, την οποία και καταδίκασε, χαρακτηρίζοντάς την «βαθιά ανησυχητική».

«Υπενθυμίζουμε έντονα στα μέρη τις υποχρεώσεις τους να προστατεύουν μέλη ειρηνευτικών δυνάμεων και να αποφεύγουν να θέτουν σε κίνδυνο τους άνδρες και τις γυναίκες που εργάζονται για την αποκατάσταση της σταθερότητας», ανέφερε η ανακοίνωση της UNIFIL.

Just yesterday, UNIFIL Head of Mission and Force Commander LTG Lazaro urged those exchanging fire along the Blue Line to halt this cycle of violence, strongly reminding everyone that any further escalation could have devastating consequences.