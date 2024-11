Λίβανος: Ισοπεδωτικά ισραηλινά πλήγματα στη νότια Βηρυτό – Συγκλονιστικά πλάνα από τις εκρήξεις πυρομαχικών

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν σήμερα (12.11.2024) καταστροφικές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, βάζοντας στο στόχαστρο θέσεις μαχητών της Χεζμπολάχ.

Ειδικότερα, το Ισραήλ ζήτησε την εκκένωση 12 περιοχών της πρωτεύουσας του Λιβάνου, προειδοποιώντας τους κατοίκους ότι βρίσκονται κοντά σε δυνάμεις της Χεζμπολάχ

Λίγες ώρες μετά, δηλαδή περί τις 11:30 π.μ. (τοπική ώρα) οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις προχώρησαν σε τουλάχιστον πέντε επιδρομές. Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής από τα πυρομαχικά των ισραηλινών αεροσκαφών.

🚨 BREAKING: Hezbollah's stronghold building is completely wiped out in seconds.



November 12, 2024

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες από τα πλήγματα αυτά. Πολλοί κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από τον Σεπτέμβριο όταν το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει την περιοχή.

REUTERS/Mohamed Azakir

Σημειώνεται πως ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του στο X ότι στη διάρκεια συνάντησής του με στρατιωτικούς αξιωματούχους επανέλαβε πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει την Χεζμπολάχ με όλες του τις δυνάμεις και ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός.

A strong airstrike hit Beirut’s southern suburb less than an hour after Israeli military’s bombing notices



Video: Me pic.twitter.com/MmEwuzZsi6 — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) November 12, 2024

Από την άλλη πλευρά, στο Ισραήλ, σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε μέρη του βορείου τμήματός του και κάτοικοι έσπευσαν να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη, ενώ ο στρατός ανακοίνωσε έναν αριθμό «ύποπτων στόχων στον αέρα» που προέρχονταν από τον Λίβανο.

REUTERS/Mohamed Azakir

Η πυροδοτούμενη από τον πόλεμο στη Γάζα σύγκρουση στα λιβανοϊσραηλινά σύνορα μαινόταν για έναν χρόνο προτού το Ισραήλ περάσει στην επίθεση τον Σεπτέμβριο, σφυροκοπώντας εκτεταμένες περιοχές του Λιβάνου με αεροπορικές επιδρομές και στείλει στρατό στον νότιο Λίβανο.

WATCH⚡️



At least 8 massive strikes rocked Beirut, Lebanon’s capital so far.



Hezbollah is starting to really find out. pic.twitter.com/420XKqc1x6 — Open Source Intel (@Osint613) November 12, 2024

Το Ισραήλ κατάφερε βαριά πλήγματα στη Χεζμπολάχ τις τελευταίες επτά εβδομάδες, σκοτώνοντας πολλά από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της Χασάν Νασράλα, ισοπεδώνοντας τμήματα των νοτίων προαστίων της Βηρυτού και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε μεθοριακά χωριά στον νότιο Λίβανο.