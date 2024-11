Λίβανος: Ισοπεδωτική επίθεση του Ισραήλ στην Βηρυτό – Καρέ καρέ η συγκλονιστική έκρηξη σε πολυκατοικία

Το Ισραήλ συνεχίζει ακάθεκτο να εξαπολύει αεροπορικά πλήγματα και βομβαρδισμούς στο Λίβανο με στόχο να εξουδετερώσει θέσεις και δυνάμεις της Χεζμπολάχ, ενώ εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει στους όρους που έχει θέσει για την πιθανή επίτευξη εκεχειρίας, ενώ η Χεζμπολάχ προσπαθεί να απαντήσει στα ισραηλινά πλήγματα και να διατηρήσει την ισχύ της σε θέσεις «κλειδιά».

Στο πλαίσιο αυτό, μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ εξαπέλυσαν σήμερα καταστροφικά αεροπορικά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, με βομβαρδισμούς να ισοπεδώνουν πολυκατοικία στην περιοχή Chiya, με τον κόσμο να παρακολουθεί έκπληκτος την πανίσχυρη έκρηξη σε «απόσταση αναπνοής».

REUTERS/Mohamed Azakir REUTERS/Mohamed Azakir

Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί που κατάφεραν να δημοσιεύσουν πλάνα και εικόνες από την συγκλονιστική στιγμή της έκρηξης, ενώ γυαλιά και συντρίμμια εκτοξεύονται από την πρόσκρουση του πυραύλου στην πολυκατοικία.

After the IDF issued evacuation warnings for several buildings in Beirut’s southern suburbs, Lebanese media report Israeli airstrikes in the Hezbollah stronghold. pic.twitter.com/oYOkjjuFjA