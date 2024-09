Λίβανος: Νυχτερινές επιδρομές του Ισραήλ – Με ηλεκτρονικά μηνύματα πυροδοτήθηκαν οι παγιδευμένοι βομβητές της Χεζμπολάχ

Δεκάδες σφοδρές αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε απόψε το Ισραήλ στον Λίβανο. Τα εκρηκτικά στους παγιδευμένους βομβητές και walkie talkie που είχαν προμηθευτεί μέλη της Χεζμπολάχ, πυροδοτήθηκαν μέσω της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, είπαν οι λιβανέζικες αρχές.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (19.09.2024) δεκάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως μεταδίδουν λιβανέζικα ΜΜΕ, κάνοντας λόγο για ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους «Times of Israel», Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι θα παρουσιάσουν στον πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διάφορα σχέδια για το βόρειο μέτωπο κατά τη διάρκεια συνάντησης αργότερα τη νύχτα.

In addition to the Pre-Emptive Strike earlier tonight on Southern Lebanon, which resulted in the Destruction of over 150 Ready-to-Launch Rockets; the Israel Defense Force has now announced that Precision Strikes were carried out in the last few hours on another 100 Launchers and… pic.twitter.com/VxUINYCyPK