Νέα εκεχειρία 150 ωρών στη Συρία! Εκτός “παιχνιδιού” οι Κούρδοι που αναγκάζονται να αποχωρήσουν από τα σύνορα με την Τουρκία

Βλαντιμίρ Πούτιν και Ταγίπ Ερντογάν μετά από μια μαραθώνια συνάντηση που διήρκεσε γύρω στις επτά ώρες αποφάσισαν νέα εκεχειρία στη Βόρεια Συρία 150 ωρών. Ο πρόεδρος Πούτιν τόνισε πως οι ξένες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία παράνομα θα πρέπει να εγκαταλείψουν την χώρα, ενώ σε αυτό φαίνεται πως συμφωνεί και η Τουρκία, όπως επίσης και στην αντίληψη πως δεν πρέπει να υπάρξει πρόβλημα με την εδαφική κυριαρχία της Συρίας.

Ακόμη έγινε γνωστό πως από αύριο Τετάρτη όλοι οι Κούρδοι μαχητές θα πρέπει να αποχωρήσουν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία, ενώ στη συνάντηση ξεκαθαρίστηκε πως δεν θα επιτραπούν αποσχιστικές τάσεις στη Βόρεια Συρία.

Επίσης οι δυο πλευρές θα ξεκινήσουν κοινές περιπολίες σε ζώνη βάθους 10 χιλιομέτρων στη Συρία. Η Ρωσία θα στείλει στρατιωτική αστυνομία στην περιοχή ενώ η Συρία συνοριοφύλακες για να διασφαλίσει την απομάκρυνση των κουρδικών δυνάμεων σε βάθος «30 χιλιομέτρων μακριά από τα σύνορα» δηλαδή εκτός της ζώνης ασφαλείας.

LATEST — Here is the complete text of Turkish, Russian agreement on Northern Syria, that pushed YPG 30km from Turkish, Syria border pic.twitter.com/jwiOurbfa3

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 22, 2019