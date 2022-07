Καζάνι που βράζει είναι η Λιβύη καθώς χθες Παρασκευή (1.7.2022) εισέβαλαν διαδηλωτές στην έδρα του κοινοβουλίου στο Τομπρούκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, για να διαμαρτυρηθούν για την επιδείνωση των συνθηκών ζωής και το πολιτικό αδιέξοδο, μία ημέρα μετά την αποτυχία ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντίπαλων πλευρών.

Σύμφωνα με πολλά τηλεοπτικά δίκτυα, οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο εσωτερικό του κτιρίου και το λεηλάτησαν. Εικόνες που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης της Λιβύης έδειχναν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να βγαίνουν από τον χώρο του κτιρίου αφού οργισμένοι νεαροί διαδηλωτές έκαψαν λάστιχα.

Άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μέρος του κτιρίου φλέγεται. Το κοινοβούλιο ήταν άδειο όταν εισέβαλαν σε αυτό οι διαδηλωτές, καθώς χθες ήταν αργία στη χώρα.

Μια μπουλντόζα την οποία οδηγούσε ένας διαδηλωτής έριξε μέρος της περίφραξης του κτιρίου, διευκολύνοντας την είσοδο των διαδηλωτών σε αυτό. Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν. Λίγο αργότερα άλλα μηχανήματα έργου έφτασαν στο σημείο και άρχισαν να ξηλώνουν ορισμένα τμήματα των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου.

Libyans burn Parliament, they want change of Government, calling the current regime "abusive and puppets of the U.S"



Libya was last stable when Gaddafi was President. He was killed by U.S backed NATO in 2011 pic.twitter.com/6HilJYSYfg