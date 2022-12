Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) στη Λιβύη απέρριψε σήμερα την απόφαση της αιγυπτιακής προεδρίας με την οποία οριοθετήθηκαν μονομερώς τα δυτικά θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τρίπολης, με ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Η GNU αναφέρει ότι η απόφαση της Αιγύπτου παραβιάζει τα δικαιώματα της Λιβύης και προτρέπει το Κάιρο να ξεκινήσει συνομιλίες.

O Πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ-Σίσι υπέγραψε στις 13 Δεκεμβρίου 2022, την απόφαση που ορίζει την ΑΟΖ ανάμεσα σε Λιβύη και Αίγυπτο, η οποία – σύμφωνα με τις συντεταγμένες που δόθηκαν στη δημοσιότητα – τέμνει την θαλάσσια λωρίδα που παρανόμως όριζε το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Επίσης, χθες Πέμπτη ο Αιγύπτιος πρόεδρος είχε διμερή συνάντηση με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης (PC).

Κατά τη συνάντηση, ο Σίσι επανέλαβε τη «σταθερή στάση της Αιγύπτου στη στήριξη των προσπαθειών του PC να συμβάλει στη δημιουργία του απαιτούμενου κλίματος για τη διεξαγωγή των προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών στη Λιβύη ταυτόχρονα για να τερματιστεί η τρέχουσα κρίση, ενεργοποιώντας τη βούληση του λιβυκού λαού».

The Government of National Unity rejects #Egypt’s unilateral decision to demarcate maritime borders with #Libya, urging the Egyptian government to sit for talks to set the boundaries. pic.twitter.com/giUSHCNCwq