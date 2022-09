Τα προγνωστικά την «έδειχναν» νικήτρια και εκείνη τα επιβεβαίωσε. Η Λιζ Τρας είναι η νέα ηγέτιδα των Συντηρητικών και πρωθυπουργός της Βρετανίας. Έχοντας ήδη σημειώσει μια μακρά πορεία στην πολιτική ζωή της χώρας, ξεκίνησε από την Αριστερά και έφτασε στη Δεξιά ως υπέρμαχος του Brexit, δίνοντας την εντύπωση ότι θέλει να… μοιάσει στη Μάργκαρετ Θάτσερ.

Η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας μετά τον Μπόρις Τζόνσον, αφού κέρδισε την εσωκομματική ψηφοφορία των Συντηρητικών μετά την παραίτησή του. Ήδη έχει επιτελέσει έργο σε 6 υπουργικές θέσεις υπό τρεις διαφορετικούς πρωθυπουργούς, με το ανώτατο αξίωμά της – μέχρι σήμερα – να είναι η θέση της υπουργού Εξωτερικών.

Όμως, δεν ακολουθούσε πάντα την ίδια πολιτική ιδεολογία. Άλλωστε, στην αρχή της πολιτικής της καριέρας, η Λιζ Τρας ξεκίνησε από την Αριστερά για να φτάσει στη Δεξιά και από το «κάτω η μοναρχία» που φώναζε στα 19 της για να φτάσει να είναι υπέρμαχος του Brexit και να χαρακτηρίζει τη βασιλική οικογένεια ως «απαραίτητη» για τη ζωή της Βρετανίας.

Σύμφωνα με την Washington Post, η Λιζ Τρας χαρακτηρίζεται ως «shapeshifter», ένας όρος που χρησιμοποιείται κυρίως στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας και αποδίδεται σε χαρακτήρες που μπορούν να αλλάζουν εύκολα την όψη και το σχήμα τους, υποδυόμενοι κάποιον άλλον.

Οι υποστηρικτές της λένε ότι αποδέχτηκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016 για το Brexit και ακολούθησε την ίδια γραμμή. Άλλοι λένε ότι είναι σαν ένας… ανεμοδείκτης, που στρέφεται σε όποια κατεύθυνση νιώθει ότι πρέπει να προχωρά. Μάλιστα, αρκετοί από τους κριτές της λένε πως είναι «φιλόδοξη», με την ίδια να απαντά ότι αυτό λένε για κάθε γυναίκα που αναλαμβάνουν θέσεις εξουσίας.

Σε σχέση με τον Ρίσι Σούνακ, η Λιζ Τρας έχει πιο ταπεινή καταγωγή. Έχει αναφερθεί στην ακριβή ιδιωτική εκπαίδευση που πέρασε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, συγκρίνοντάς τη με το «δύσκολο» λύκειο που πήγε η ίδια, ανάμεσα σε παιδιά που «

Η ίδια έχει περιγράψει τους γονείς της ως «Αριστερούς ακτιβιστές». Ο λόγος που εντάχθηκε στους Συντηρητικούς ήταν όσα πέρασε όταν ήταν νεαρή, μαζί με τα παιδιά που «απογοητεύονταν» και είχαν «χαμηλές προσδοκίες, φτωχά εκπαιδευτικά πρότυπα και έλλειψη ευκαιριών».

Αλλά αρκετοί πρώην καθηγητές και συμμαθητές της αμφισβήτησαν την περιγραφή της για το σχολείο της. Όπως αναφέρει στην Washington Post ένας συμμαθητής της, δεν καταλαβαίνει για ποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα μιλάει η Λιζ Τρας.

«Είχα την εντελώς αντίθετη εμπειρία, με τους δασκάλους να με βοηθούν», είπε ο Ντέιβιντ Χέντρι, ο οποίος εξακολουθεί να ζει στην εύπορη περιοχή στο βορειοανατολικό Λιντς.

Μετά το λύκειο, η Λιζ Τρας σπούδασε πολιτική, φιλοσοφία και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης — όπως πολλοί πρωθυπουργοί πριν από αυτήν.

Ήταν πρόεδρος των κεντροαριστερών Φιλελεύθερων Δημοκρατών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και σε μια διάσκεψη των Φιλελεύθερων Δημοκρατικών στο Μπράιτον το 1994 ζήτησε την κατάργηση της μοναρχίας. «Δεν πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι γεννιούνται για να κυβερνούν», είπε στους αντιπροσώπους. Αλλά σήμερα, περιγράφει τη βασιλική οικογένεια ως «απαραίτητη» για τη Βρετανία.

Ο νυν σύμβουλος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών, Νιλ Φόσετ, συνεργάστηκε με τη Λιζ Τρας εκείνη την εποχή και την χαρακτήρισε ως «έναν από τους πιο δύσκολους ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει ποτέ».

«Είναι εξαιρετικά ισχυρογνώμων και διατηρεί τις απόψεις, ακόμα και αν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι αυτό που θέλει δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα», δήλωσε και πρόσθεσε ότι ήταν «πολύ δύσκολο να πει κανείς σε ποια ιδεολογία πιστεύει πραγματικά. Εξέφραζε δυνατές και σημαντικές θέσεις, ανάλογα το κοινό στο οποίο μιλούσε».

Από τη μεριά του, ο Μαρκ Στίαρς, καθηγητής της Λιζ Τρας στην Οξφόρδη, δήλωσε ότι στα σεμινάρια του πανεπιστημίου, η Λιζ Τρας «επιδείκνυε μια ανησυχητική ικανότητα να εκπλήσσει τους γύρω της» ενώ ήταν «συνείδητα αντισυμβατική».

Μπορεί η Λιζ Τρας να σταθεροποιήσει το «πλοίο» που λέγεται Βρετανία, μετά από 3 διαφορετικούς πρωθυπουργούς σε 6 χρόνια; Αυτή η εποχή έχει χαρακτηριστεί ως το «ψυχόδραμα των Τόρις» και οι εκτιμήσεις για τη νέα ηγέτιδα των Συντηρητικών είναι μικτές.

Ο Μπεν Γουάλας, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, είπε ότι υποστηρίζει την Τρας «επειδή είναι αυθεντική» και προσθέτει ότι «έχει σταθεί στο ύψος της, είναι ευθύς άνθρωπος και μιλάει ειλικρινά».

Αλλά ο Ντόμινικ Κάμινγκς, ο πρώην επικεφαλής σύμβουλος του Τζόνσον, ο οποίος βοήθησε να ανατραπεί το πρώην αφεντικό του, αποκάλεσε την Τρας ως «ένα τρελό κουτί με φίδια» και ως «ανθρώπινη χειροβομβίδα».

Η 47χρονη πρωθυπουργός της Βρετανίας, πάντως, έχει υποσχεθεί να μειώσει τους φόρους και να ενισχύσει τον δανεισμό, ακόμη και όταν ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στο 10% και η Τράπεζα της Αγγλίας προβλέπει παρατεταμένη ύφεση μέχρι το τέλος του έτους – παράλληλα με μια άνοδο της τιμής της ενέργειας που θα τετραπλασιάσει τους λογαριασμούς θέρμανσης για ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις.

Βέβαια, πολλοί αναμένουν την αντίδραση του κόσμου με τη Λιζ Τρας στο «τιμόνι» της χώρας. Διότι, υπενθυμίζεται, ότι μόνο οι Συντηρητικοί επέλεξαν αυτή τη φορά τη νέα πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Παρ’ όλα αυτά, η Λιζ Τρας έγινε ιδιαίτερα γνωστή και στη χώρα μας, όταν, μετά τη συνάντησή της με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, έγραψε ότι συναντήθηκε με τον Νίκο… Βέρτη, τον αγαπημένο τραγουδιστή.

