Η Ryanair, εκπροσωπώντας πιθανόν μεγάλη μερίδα των πολιτών της Βρετανίας, έβγαλε εισιτήριο για τη Λιζ Τρας με προορισμό «οπουδήποτε», μετά την παραίτησή της από την ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία της χώρας.

Η Λιζ Τρας δεν αποτέλεσε και μια από τις δημοφιλέστερες πρωθυπουργούς στη βραχύτερη θητεία της ιστορίας της Βρετανίας. Το αντίθετο από ότι φαίνεται, με τη Ryanair να θέλει να τη διώξει κακήν κακώς από τη χώρα και να της κλείνει εισιτήριο για την επόμενη πτήση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο προορισμός είναι ανοιχτός για τη Λιζ Τρας να διαλέξει, αρκεί να φύγει από τη Βρετανία, καθώς η Ryanair ανέβασε το boarding pass στο Twitter με ένα waving emoji, ένα χεράκι δηλαδή που αποχαιρετά την πρώην – πλέον – πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Επίσης, η πρωτοβουλία της Ryanair είναι αρκετά δελεαστική αν σκεφτεί κανείς ότι το boarding pass είναι με priority, κάτι αντίστοιχο της πρώτης θέσης στις άλλες αεροπορικές εταιρείες, ενώ η θέση της στο αεροσκάφος της εταιρείας είναι η 10D, επειδή η οικία του πρωθυπουργού είναι στο νούμερο 10 της Downing Street.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πτήση αναχωρεί από το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ και η Ryanair επιτρέπει στη Λιζ Τρας να κουβαλήσει μέχρι και 2 ολόκληρες βαλίτσες καμπίνας μαζί της!

Θέλοντας να την πικάρει ακόμα περισσότερο, η Ryanair δημοσίευσε φωτογραφία της σε πιλοτήριο αεροσκάφους και διερωτάται «τι έρχεται μετά για τη Λιζ Τρας», αναφέροντας ειρωνικά ότι ο Μικ Λιντς μπορεί να πει έναν καλό λόγο για την ίδια.

Where next for Liz? Mick Lynch might put in a good word. pic.twitter.com/sP7zZnz3Z7