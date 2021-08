Ένταση στο Λονδίνο. Αντιεμβολιαστές έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία των καναλιών ITV και Channel 4, αλλά και στα γραφεία της Google στη βρετανική πρωτεύουσα.

Όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, εκατοντάδες αντιεμβολιαστές εισέβαλαν στα κανάλια ITV και Channel 4 στο Λονδίνο. Όπως γίνεται αντιληπτό, ακολούθησαν σκηνές χάους στους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Οι φανατικοί αρνητές του εμβολίου κατά του κορονοϊού απομακρύνθηκαν με τη βία από δυνάμεις της λονδρέζικης αστυνομίας.

Δείτε βίντεο της The Telegraph:

Την ίδια ώρα, άλλη ομάδα διαδηλωτών επιχειρούσε να εισβάλει και στο κτίριο της Google, στο Pancras Square του Λονδίνου, φωνάζοντας «δεν μας δίνουν τις σωστές πληροφορίες»:

London protest against jab passes and censorship at google. People have had it up to here.. #EnoughIsEnough pic.twitter.com/hGunG1qkei