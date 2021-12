Συναγερμός στο Λονδίνο! Ένας άνδρας συνελήφθη αφότου εισέβαλε στο βρετανικό κοινοβούλιο, στο ίδιο σημείο όπου τέσσερα χρόνια πριν ένας τζιχαντιστής έπεσε πάνω σε περαστικούς.

Όπως έγινε γνωστό, η βρετανική αστυνομία συνέλαβε στο Λονδίνο έναν άνδρα, σε βάρος του οποίου υπάρχουν υποψίες ότι εισέβαλε στο κτίριο του κοινοβουλίου του Ουεστμίνστερ.

«Ένας άνδρας συνελήφθη και έχει τεθεί υπό κράτηση στο Κάριτζ Γκέιτ», μία από τις πύλες του κτιρίου, «για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι εισέβαλε σε έναν προστατευμένο χώρο», γνωστοποίησε η αστυνομία του Λονδίνου σε ένα δελτίο τύπου, υπογραμμίζοντας πως το περιστατικό δεν θεωρείται «τρομοκρατικής» φύσης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε έπειτα από δύο επιθέσεις, που θεωρήθηκαν τρομοκρατικές από την αστυνομία: την έκρηξη, στα μέσα Νοεμβρίου, ενός ταξί στο Λίβερπουλ (βόρεια), στην οποία σκοτώθηκε ο δράστης και τον θάνατο του βουλευτή Ντέιβιντ Έιμες, που έχασε τη ζωή του έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι τον Οκτώβριο.

Το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής έχει αυξηθεί σε «σοβαρό», μετά την επίθεση στο Λίβερπουλ.

