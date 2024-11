Λονδίνο: Εκκενώθηκε τμήμα του αεροδρομίου Gatwick για «περιστατικό ασφαλείας»

Νέος συναγερμός σήμανε σήμερα, Παρασκευή (22.11.24) στο Λονδίνο, με τις αρχές του αεροδρομίου Gatwick να εκκενώνουν «μεγάλο μέρος» ενός εκ των τερματικών του σταθμών για προληπτικούς λόγους εξαιτίας «περιστατικού ασφαλείας».

Η διοίκηση του αεροδρομίου στο Λονδίνο κάνει λόγο για προληπτική εκκένωση ώστε να γίνει αστυνομική έρευνα, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το περιστατικό.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Εργαζόμαστε σκληρά για να επιλύσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό», αναφέρει το αεροδρόμιο σε ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter).

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση και η Gatwick Express, η εταιρεία τρένων που εξυπηρετεί τους επιβάτες του αεροδρομίου.

There is no mention of a link between the U.S. Embassy Controlled Explosion earlier and the security alert at Gatwick Airport’s South Terminal #Breaking pic.twitter.com/qIhlnxMyq2

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, τα τρένα της δεν θα προσεγγίζουν την εγκατάσταση «μέχρι νεωτέρας».

«Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ερευνούν ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο. Προς το παρόν, ο σταθμός και το αεροδρόμιο εκκενώνονται. Θα σας συνιστούσαμε να καθυστερήσετε το ταξίδι σας μέχρι αργότερα σήμερα το πρωί», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

A large part of the South Terminal has been evacuated as a precaution while we continue to investigate a security incident.



Passengers will not be able to enter the South Terminal while this is ongoing.



Safety and security of our passengers and staff remains our top priority.… pic.twitter.com/srjjz4rra0