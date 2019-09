Λονδίνο: Έκρηξη σε διαμέρισμα – Πήρε φωτιά όλο το κτίριο!

Σύμφωνα με τα Βρετανικά ΜΜΕ, η έκρηξη σημειώθηκε στον 4ο όροφο, με την φωτιά να εξαπλώνεται γρήγορα και στους υπόλοιπους, και τελικά να «λαμπαδιάζει» όλο το κτίριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 125 πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Firefighters are continuing to work hard at the challenging fire in #WorcesterPark. Our 999 control officers have taken 29 calls to the fire https://t.co/vwKhI20eC7 pic.twitter.com/iwmJjCj1Uu

— London Fire Brigade (@LondonFire) 9 Σεπτεμβρίου 2019