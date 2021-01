Λονδίνο – κορονοϊός: Διώροφα κόκκινα λεωφορεία μετατρέπονται σε ασθενοφόρα

Στο Λονδίνο δύο κόκκινα λεωφορεία – από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της βρετανικής πρωτεύουσας – έχουν μετατραπεί σε ασθενοφόρα. Επιστρατεύονται για να καλύψουν την έλλειψη που παρουσιάζεται στο βρετανικό σύστημα υγείας που δοκιμάζεται από την πανδημία.

Τα κόκκινα λεωφορεία στο Λονδίνο η εταιρεία που τα διαχειρίζεται τα δάνεισε στο εθνικό σύστημα υγείας για την μεταφορά ασθενών στο έκτακτο νοσοκομείο «Ναιτινγκέιλ», αναφέρει ο Guardian.

Τα λεωφορεία μπορούν να μεταφέρουν έως και τέσσερις ασθενείς, καθώς αφαιρέθηκαν όλες οι θέσεις επιβατών απ’ αυτά και έχουν εξοπλιστεί με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, από αναπνευστήρες έως φιάλες οξυγόνου και μόνιτορ.

