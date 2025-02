Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε πεντάστερο ξενοδοχείο – Απομακρύνθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι

Φωτιά ξέσπασε σε ένα γνωστό ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο κεντρικό Λονδίνο, γνωστό και ως hotspot για διάσημους καλλιτέχνες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου είπε ότι 20 πυροσβεστικά οχήματα που μετέφεραν περίπου 125 πυροσβέστες έσπευσαν στην πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Chiltern Firehouse κοντά στο στην Baker Street λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (15.02.2025).

Περίπου 100 άνθρωποι εκκένωσαν το κτίριο πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία είπε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά. Μάλιστα, το ξενοδοχείο είχε προγραμματιστεί να φιλοξενήσει το πάρτι των βραβείων BAFTA του Netflix την Κυριακή.

Ο χώρος που διαθέτει ένα βραβευμένο εστιατόριο, φέρεται να ήταν γεμάτος πελάτες όταν εντοπίστηκε καπνός.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δήλωσε: «Υπάρχει φωτιά σε αγωγούς που οδηγεί από το ισόγειο στην ταράτσα του τετραώροφου ξενοδοχείου με ένα εστιατόριο στο ισόγειο. Ένα εργοστάσιο στο επίπεδο της οροφής είναι επίσης αναμμένο».

Πλάνα στα social media έδειξαν πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν μια τεράστια φωτιά στο Chiltern Firehouse – το πολυτελές ξενοδοχείο που στεγάζεται σε έναν πρώην πυροσβεστικό σταθμό που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1880.

Ένας μάρτυρας είπε στους Times: «Το εστιατόριο άδειασε και υπάρχουν πολλοί πολύ λαμπεροί άνθρωποι που τριγυρίζουν έξω και τρέμουν. Ήταν πολύ κομψά ντυμένοι και δεν νομίζω ότι περίμεναν να περιμένουν στο κρύο.

Ένα ζευγάρι είχε μια κουβέρτα τυλιγμένη γύρω τους. Είπαν ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα και στη συνέχεια ανέβηκε στον όροφο. Μπορείτε να μυρίσετε τον καπνό έξω, αλλά δεν είδα φλόγες».

